В Минэкологии обсудили вопросы подготовки к COP29

Президент 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Сер Алок Шарма посетил министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом в соцсети X написала член оргкомитета COP29, Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к COP29.

It was great honor to meet Sir Alok Sharma, @AlokSharma_RDG , President of @COP26. We’ve discussed energy transition, preparations for the upcoming #COP29 in Baku.

As I get to know COP Community, it is amazing to see how helpful and enthusiastic everyone is🙏🏼 pic.twitter.com/NoSsm17w7h

— Nigar Arpadarai (@ArpadaraiNigar) February 17, 2024