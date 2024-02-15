Картины, вышиванка и золотая брошь: Чета Зеленских преподнесла подарки Байдену и его жене

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Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена и его окружение на 4 500 долларов, говорится в протоколе американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году. При этом в документе есть приписка, что «непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США».

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Картина «Свет победит», традиционная украинская рубашка, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Оценочная стоимость 1 429 долларов», – перечисляется в протоколе.

Кроме того, Зеленский подарил Байдену картину «Оранжевые узоры» стоимостью 2 400 долларов.

Елена Зеленская в свою очередь вручила первой леди США Джилл Байден скатерть, салфетки, золотую брошь и серьги.