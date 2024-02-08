Александр Коваленко о том, почему выборы президента в Азербайджане – предсказуемо-закономерный результат

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В Азербайджане завершились очередные президентские выборы, на которых, при довольно высоком показателе явки, вполне предсказуемо победил действующий президент Ильхам Алиев. Это уже пятая победа Ильхама Алиева на президентских выборах и в ряде стран, вполне предсказуемо, к ней отнеслись весьма предвзято, отождествляя с «имитацией выбора, узурпацией власти и конституционной монархией». Особенно на фоне до предела натянутых отношений между Азербайджаном и рядом европейских как стран, так и институций.

Но правильное ли такое отношение и почему победа Ильхама Алиева на выборах 2024 году – это предсказуемый и закономерный результат?

Если у среднестатистического украинца или гражданина любой другой европейской страны спросить, как относился бы к переизбираемому в пятый раз президенту, то в большинстве, ответ был бы негативный. Но если задать вопрос, если это заслуженный выбор народа, насколько изменится мнение относительно такого выбора? И вот проблема многих, оценивающих события в Азербайджане ситуативно в том, что им неизвестен контекст. А, не зная контекста, делать выводы крайне не благоразумно.

Предыдущие выборы в Азербайджане прошли в 2018 году, и они не предвещали каких-либо серьёзных изменений во внутренней и внешней политике страны. Многие считали, что это будет ещё один срок Ильхама Алиева из разряда “один из”. Но, в 2020-м всё кардинально изменилось – Азербайджан развернул освободительную войну – процесс деоккупации Карабаха.

Непонимание контекста и процессов, последних трёх десятилетий, с крайне предвзятым преподношением в других странах информации о происходящем в Карабахе, привели к тому, что Азербайджан не редко называли агрессором и оккупантом. Парадоксально, но факт, освобождая свои земли от захватчиков Азербайджан называли захватчиком. Однако нарочитое непонимание международного сообщества не помешали 44-х дневной войне стать одной из самых успешных военных кампаний.

И из этого возникает вопрос: что удивительного в том, что президент, являющийся верховным главнокомандующим армии, получил всенародную поддержку после того, как под его руководством была освобождена часть оккупированных территорий?

Тогда же и возник символ, поднятого высоко кулака, ставший лейтмотивом освобождения Карабаха.

А в 2021-м Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписывают исторический документ – Шушинскую декларацию. Данный документ выводил двусторонние, союзнические отношения на совершенно иной уровень, что привело в негодование, как антагонистов Анкары, так и Баку.

Но в вопросах восстановления территориальной целостности Азербайджана, после успешной 44-х дневной войны был период с 2021-го по 2023-й. На оставшейся под контролем армянских НВФ территориях региона размещалась миротворческая миссия России, что осложняло проведения дальнейших военных операций, и все усилия были положены на решение проблематики дипломатическим путём. Хотя, ответной реакции от Еревана не поступало.

Закономерным итогом стала 24-х часовая война 2023-го года и фактическое возвращение Карабаха в состав Азербайджана.

Фактически, выборы 2024 года для Ильхама Алиева проходили именно в унисон с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, возвращением семей покинувших свои дома десятилетия назад. И возвращением не просто в разрушенный и разграбленный регион, а восстановленные, отстроенные сёла, с новыми дорогами, инфраструктурой, возрождением Карабаха таковым, каким он был до оккупации.

Из этого и возникает вопрос, что может быть в этом избрании и в этой победе нелогичное и диссонирующее, когда все предсказуемо-закономерный. Одна победа, порождает следующую.

И тот, кого часть страны десятилетиями ни была в оккупации и одним и заветных желаний нации ни было желание восстановления исторической справедливости, никогда не поймёт того, почему настолько единогласный выбор был сделан народом Азербайджана 7 февраля.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az