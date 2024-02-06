L’amour passe. История коммерсанта Мартина Райана ничему не научила Пашиняна

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«Мышиная возня» на условной границе Азербайджана и Армении принимает все более опасные формы — инцидент с задержанием здесь гражданина Чехии подтвердил это еще раз. Тем более нет сомнений, что за переползанием границы на брюхе стоит вовсе не Прага — Чехия с самого начала заявила, что признает Карабах азербайджанским, и в поддержку Армении интегрирована не очень. Другое дело — Франция. Та самая Франция, чья политика в регионе явно направлена на милитаризацию, вернее, ремилитаризацию Армении — после визита в регион жандармского генерала Уильяма Де Мейера сомнений на этот счет уже не осталось. На фоне появления в армянской армии французских инструкторов и поставок французских бронетранспортеров — тем более.

И в общем-то можно «прочитать» планы. В Армении планы военного реванша вовсе не сняты с повестки дня, и именно по этой причине там тормозят работу над настоящим мирным договором и держат конфликт в «рабочем состоянии». Франция не прочь закрепиться в Армении и создать здесь этакий «разведывательный плацдарм» против Ирана, России и заодно Турции. Которая, если кто забыл, входит в НАТО. Не говоря о том, что поддержка Армении против Азербайджана входит в клинч с позицией многих стран Европы, для которых партнерство с Азербайджаном — это залог энергетической безопасности. Проще говоря, Франция играет против своих же союзников по НАТО. Причем такое с Парижем происходит не в первый раз — можно в который уже раз вспомнить и демарш Франции против второй войны США в Заливе, и попытки Макрона «сохранить лицо» Кремлю и уговорить Украину на территориальные уступки, и многое другое.

И точно так же против своих прежних союзников играет Армения, которая согласилась играть для Франции роль «коврика» перед дверью на Южный Кавказ. Понятно, что вся эта возня не на шутку тревожит Россию — какую бы «особую позицию» ни занимал Париж, другом и союзником Францию в Москве никто не считает. Тем более с понятной нервозностью за этими «обнимашками» следит Иран. Здесь слишком хорошо помнят, как Армения позволяла Ирану следить за «агентами ЦРУ» в кавычках и без на своей территории, и без большого восторга воспринимают перспективу, что завтра французским агентам позволят тут следить за иранскими. А у Ирана и России, несмотря на все неприятности от Йемена до Украины, предостаточно рычагов влияния на ситуацию в отдельно взятой Армении. Причем для этой самой Армении весьма и весьма болезненных.

Наконец, ясно и другое. Можно представить себе, какую эйфорию подключение к этим планам Франции вызывает в Ереване, где у политического класса прямо-таки «зашиты в подкорку» надежды, что за территориальные мечты Армении воевать обязаны ее внешние покровители, которым Армения «заплатит» натурой, то бишь лояльностью.

Но никто не отменял военных реалий и расклада сил. Где французские «консервные банки» под названием «бронетранспортеры «Бастион» и даже индийские гаубицы ничего не изменят. Армянские военные блогеры уже раздраженно бросают: закупили на 500 миллионов «ржавой посуды» и какой-то ерунды, но «на эти 500 лямов можно было полностью одеть и обуть солдат брониками, берцами, шлемами, формой, новыми автоматами, и ещё на резерв осталось бы. Закупиться уже беспилотниками. По итогу получаем ребенка с ржавой каской и АК-47, сапогами после которых ноги надо ампутировать, без броника, но зато заряжающего индийскую гаубицу».

Понятно, что Азербайджан не просто наблюдает за разворачивающейся у своих границ мышиной возней с французским акцентом. Наша страна будет сохранять готовность ответить на любую провокацию, и для такого ответа у нас есть и правовая папка, и военный потенциал, и дипломатические «рычаги».

А дальше включатся реалии, которые Париж предпочитает не афишировать, а Ереван — не замечать. Армения для Франции — это «расходный материал», примерно так же, как коммерсант Мартин Райан для французских разведчиков под дипломатическим прикрытием. И точно так же, как французские разведчики после провала убрались восвояси, а Мартин Райан остался в бакинском СИЗО, Франция, которая в Армении предает своих союзников по НАТО, Армению тем более «бросит» без большого душевного трепета.

Тем более что там не могут не понимать, что из этой страны, которая с легкостью предала Россию и Иран ради туманных обещаний из Парижа, верного сателлита для Франции тоже не получится. В случае «горячего сценария» в любом прочтении — от ответного удара Азербайджана в ответ на франко-армянские провокации и до военного мятежа или переворота, инспирированного теми, кому не нравятся геополитические вихляния Пашиняна, Франция без труда вывезет своих жандармов и провалившихся агентов хотя бы в Грузию. А вот на Армению уже посыплются все мыслимые и немыслимые «шишки» — и от Азербайджана, и от Турции, и от России, и от Ирана. И никакой операции по «спасению рядового Райана» здесь уже не будет, даже если этого «рядового Райана» зовут Никол Пашинян —шашлычный фюрер надоел своими метаниями и России, и Западу, и Ирану, и каждый из них уже держит в рукаве «своего» кандидата.

Так что армянским политтехнологам, пока не поздно, лучше выучить, что означает в политике французское выражение l’amour passe — «любовь проходит».

Нурани, обозреватель