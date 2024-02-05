Никол Пашинян — «наш человек в Ереване» или…

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В освобожденном Карабахе обнаружен очередной «схрон» с оружием — на сей раз в музыкальной школе села Ханабад близ Ходжалы. Автоматы, пулеметы, боеприпасы и запчасти для них, гранаты и запалы — такая вот «армянская музыка». Это далеко не первый и, будем реалистами, вряд ли последний «схрон» с оружием, найденный в освобожденном Карабахе.

Конечно, как утверждают знающие люди, после боев и спешного бегства воюющей армии брошенное оружие остается почти всегда. Но в Карабахе, во-первых, этого самого брошенного оружия слишком много. Во-вторых, речь не о складах на территории оставленных военных частей — оружие обнаруживается в школах, в подвалах жилых домов. И это не только «штатные» образцы. В Карабахе находили и взрывные устройства — а это уже явный индикатор террора.

Более того, напомним: накануне 44-дневной войны Азербайджан раскрыл данные, какое количество солдат и оружия Армения вопреки Трехстороннему соглашению не вывела из Карабаха. Речь шла о более чем 10 тысячах личного состава и сотнях единиц танков, РСЗО, артиллерийских орудий, включая гаубицы, и т.д. То есть, если кто не понял, в Карабахе было сосредоточено солидное количество именно НАСТУПАТЕЛЬНОГО оружия. И вряд ли его просто «не смогли» вывезти — времени у Армении было предостаточно. И если его за почти что три года не вывезли, да еще и регулярно протаскивал в Карабах мины и другое оружие — это уже прямое доказательство, что армянская верхушка готовила новую атаку на азербайджанские позиции; Карабах оставался природной «горной крепостью», там легко обороняться и оттуда легко нападать.

И тем более многое указывает на подготовку к террористической войне против Азербайджана с «карабахского плацдарма». Строго говоря, постановка радиопомех для гражданской авиации в азербайджанском небе — это уже террор. Но попытками глушить сигнал GPS дело не ограничивалось. В Карабахе открыто действовали террористические группировки типа VOMA, их лидера Вову Вартанова росмиротворцы спокойно пропустили в Карабах. Наконец, еще по горячим следам подписания Трехстороннего соглашения журналисты сообщали: многие боевики, приехавшие из-за границы «на помощь карабахским братьям», не торопятся покидать Карабах — они переоделись в гражданскую одежду, спрятали под кроватями военную форму и оружие и затаились в ожидании.

Более того, 8 ноября 2021 года, когда в Шуше находится президент Азербайджана Ильхам Алиев, в окрестностях города азербайджанские «силовики» замечают подозрительных личностей. Дело доходит до применения оружия: один убит, трое ранены. Потом армянская сторона выдвигает смехотворную версию: дескать, эти личности «чинили водопровод». Можно не вспоминать, что в 1972 году пойманные «на горячем» агенты ЦРУ, которые устанавливали «жучки» в штаб-квартире кандидата в президенты Джорджа МакГоверна в отеле «Уотергейт» тоже представились как «водопроводчики», но такие работы должны были проводиться в сопровождении РМК, а на сей раз никаких миротворцев не было.

Так что сказать, что «ремонт водопровода» выглядел весьма подозрительно — ничего не сказать. Особенно с учетом присутствия в Шуше президента Азербайджана. А 13 ноября того же года террорист Норайр Мирзоян метнул гранату в блокпост российских миротворцев и азербайджанской полиции на перекрестке в Дашалты. Не выдержали нервы? Или сей персонаж проводил «разведку боем»? А затем уже Шушу атаковала бы целая вооруженная группа? Что могут натворить террористы, если они атакуют целый город, мир мог видеть 7 октября 2023 года в Израиле в исполнении ХАМАС. А в Шуше, напомним, регулярно проходят самые разные международные мероприятия…

Но могло ли все это происходить без ведома Никола Пашиняна? Того самого который находится на вершине властной пирамиды в Армении и остается верховным главнокомандующим? Никол Воваевич, который плакался, что Армении нечем прикрыть границы с освобожденными от армянской оккупации районами Азербайджана, не знал, какое количество солдат и оружия находится в Карабахе?

А это еще один повод взглянуть на ситуацию без розовых очков. И ответить самим себе на вопрос, стоит ли азербайджанским политикам и экспертам считать Пашиняна этаким «нашим человеком в Ереване».

Да, сегодня действия Никола Пашиняна как бы укладываются в ту «дорожную карту» мирного процесса, которую «начертил» Азербайджан. Но именно «как бы». Да, технически возможно не вспоминать, что именно Пашинян заявлял «Карабах — это Армения, и точка», назначил на пост министра обороны Армении Давида Тонояна, который тут же пообещал «новую войну за новые территории», и Вагаршака Арутюняна, любителя строить планы ударов по Гяндже и плотине Мингячевирской ГЭС, и убедить себя, что после удара «Железного кулака» Никол Воваевич наконец поумнел. Но уже после войны Армения сорвала процесс демаркации и делимитации границ, провоцировала приграничные столкновения и всячески «топила в болтовне» реальный мирный процесс. А еще три года копила в Карабахе оружие и боеприпасы. То есть, назовём вещи своими именами, Никол Пашинян, проиграв одну войну Азербайджану, три года готовился к следующей.

Да, его планы были разгромлены в ходе локальных атитерррористиеских рейдов. Но означает ли это, что «шашлычный недофюрер» наконец излечился от реваншистских иллюзий? «Обнимашки» с Парижем, попытки закупать наступательное оружие у Франции и Индии, наконец, сомнительные инициативы вроде «договора о ненападении» без признания границ и территориальной целостности явно свидетельствуют об обратном. Так что давайте без иллюзий, господа.

Нурани, обозреватель