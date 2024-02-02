Литва передала Украине партию боеприпасов

Литва направила Украине очередную партию военной помощи.
Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.
«Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.
В переданную партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество переданных предметов и их стоимость не уточняются.