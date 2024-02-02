41 процент опрошенных не верит в возможность подписания мирного договора

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Признаться, опрос, проведенный Центром исследований «Атлас» среди депутатов, зарубежных экспертов и журналистов, специализирующихся на тематике международной политики, удивил результатами. Правда, лишь по некоторым из поставленных вопросов, но все равно результаты следует считать неожиданными.

Конечно, итоги можно списать и на не очень большое число респондентов – всего их было 100, однако итоговая разница по отдельным ответам оказалась столь весомой, что сомневаться в репрезентативности полученных данных не приходится. К примеру, довольно неожиданным следует считать то, что на вопрос: «Чем, на ваш взгляд, завершится война России с Украиной?» лишь 10,6% верят в то, что страна, подвергшаяся агрессии, сумеет восстановить свою территориальную целостность. 45,3% опрошенных считают, что Россия сохранит контроль за Крымом и восточной частью Украины, а 40,1% полагают, что война завершится подписанием мирного договора.

Возможно, на результаты опроса подействовал срок его проведения, который совпал с периодом, когда украинская армия испытывает на фронте конкретную нехватку вооружения и боеприпасов. Вопрос поставок американских денег и оружия уперся в предвыборные игры между демократами и республиканцами в самих США, а НАТО, не выполнив обещание по поставке вооружения, пытается как-то спрятаться за спинами развитых стран Европы, которые, в свою очередь, засыпают Украину клятвами по предоставлению денег, которые, к тому же, пока только собираются на европейском пространстве.

Также несколько неожиданным оказались ответы на вопрос: «Какие первоочередные меры должны быть предприняты, чтобы уменьшить напряженность на Ближнем Востоке?» 59% респондентов считают, что Израиль должен признать независимость Палестины. Еще 28,5% опрошенных отметили, что вооруженные группировки в Палестине должны быть разоружены, а 10,5% – считают, что должна быть дана гарантия безопасности государству Израиль.

Неожиданным такие результаты опроса можно считать потому, что, по сути, сегодня никто реально не может дать правдоподобных рецептов по устранению напряженности на Ближнем Востоке. С начала агрессии ХАМАС против Израиля и военной операции в Секторе Газа в мировой прессе звучало множество сценариев развития событий, как и по тем самым неотложным мерам, благодаря которым конфликт может быть благополучно разрешен. Время покажет, насколько они правдивы. Однако сегодня одно можно сказать довольно точно: до сих пор нет сценария, который бы полностью устроил все противоборствующие стороны ближневосточного конфликта. Наоборот, события там разворачиваются по нарастающей.

Интересным следует считать и результаты по вопросу относительно мирного договора, который Азербайджан с осени прошлого года предлагает Армении подписать. Судя по всему, увертки армянской стороны постепенно достигают результатов, и в нашем обществе теряется вера в то, что руководство Армении способно реально оценивать ситуацию с будущим своей пока еще независимой страны, и с подписанием договора будет тянуть время по максимуму. Как бы там ни было, но 41,1% опрошенных не верят в возможность подписания такого документа армянами еще в этом году. Правда 37,9% все же высказались за то, что такое произойдет в первой половине нынешнего года. В любом случае предложение со стороны Азербайджана сделано, и оно было неоднократно озвучено. Более того, независимые эксперты, причем не только азербайджанские, не раз подчеркивали, что, если Армения и дальше не определится со стратегией своей внешней политики и станет вовлекать в мирные процессы на Южном Кавказе западные страны, то рано или поздно она может лишиться независимости. Причем агрессия может последовать не стороны Азербайджана, которая не имеет к Армении совершенно никаких территориальных претензий, а со стороны тех самых государств, которые пытаются играть в регионе роль активных акторов.

Кстати, следующий поставленный Центром исследований «Атлас» вопрос в некоторой степени следует считать развитием того положения вещей, который стал вырисовываться в ответах на предыдущий вопрос.

«Что следует сделать для того, чтобы реализовать идею Кавказского дома?», – так звучал сам вопрос. А ответы распределились следующим образом: 70,7% респондентов считают, что для этого необходимо подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Еще 17,9% указали на необходимость установления дипломатических отношений между двумя странами. Следующие 10,3% видят решение ситуации в открытии коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией. Результаты таких ответов, как «это будет невозможным» или «должно поменяться армянское общество» можно отнести к статистической погрешности.

И знаете, что самое интересное в данном опросе? Он показал, что, несмотря на определенный пессимизм в азербайджанском обществе относительно результатов войны в Украине и на Ближнем Востоке, среди нас очень много таких, кто считает необходимым подписание мирного договора с Арменией. А это значит, в целом, наше общество настроено весьма миролюбиво и ожидает аналогичного подхода от населения Армении.

Рауф Насиров