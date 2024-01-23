Двойная игра с Азербайджаном: Баку такого удовольствия не доставит Западу

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Сегодня мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должен дать заключение по обжалованию действий по отказу в утверждении верительной грамоты азербайджанской делегации на участие в зимней сессии этой структуры. Казус… Хотя ошибочным было бы назвать происшедшее вчера казусом, поскольку все действия членов группы, агрессивно настроенной против Азербайджана, носили спланированный и продуманный характер. Речь идет о том самом неутверждении верительной грамоты, что иначе следует расценивать как ограничение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. В качестве основной причины было приведено то, что в 2023 году азербайджанская сторона не разрешила посетить Лачинский коридор и осуществлять мониторинг ситуации в Карабахе, а также встретиться с азербайджанскими «политзаключенными».

Хотя причина на самом деле заключается не в этом, поскольку по всему видно, что ПАСЕ просто набирает себе очки, находя виноватых в ошибочной внешней политике самого ЕС по отношению как к партнерам, так и нейтральным странам. И поскольку претензий к ЕС она предъявить не может, потому как является чем-то вроде производной от нее, а видимость работы поддерживать надо, то в качестве «стрелочников» выбираются те, чья независимая политика расходится с интересами коллективного Запада. Но в случае с Азербайджаном ПАСЕ явно промахнулась, поскольку у нашего государства есть свои козыри.

Например, просто на время заморозить сотрудничество по определенным проектам. Другое дело, что Азербайджан вряд ли станет прибегать к каким-то действиям по оказанию давления: встать в данном случае в позу и испортить отношения с ЕС или с ПАСЕ, а это именно то, чего добиваются противники нашей страны, однако официальный Баку такого удовольствия не доставит. Целесообразнее для Азербайджана продолжить ту же линию открытости по отношению к Европе, рано или поздно в ПАСЕ возобладает способность трезво оценивать ситуацию и отличать зерна от плевел.

Какие же претензии предъявляются к нашей стране? Условно их можно разделить на два пакета. Первый формируют так называемые демократические претензии, то есть обвинение Азербайджана в том, что «в стране отсутствует демократия, свобода слова и много политзаключенных». И все доводы в пользу того, что демократия в стране есть, а причина лишения свободы определенных лиц не имеет отношения к их взглядам, национальности, расе, вероисповеданию и всему тому, что исключает само понятие уголовного преследования и отмечено в Конституции Азербайджана, европейскими горе-политиками не принимается. Они вбили себе в голову определенные стереотипы… Хотя стоп… Снова мы пытаемся как будто оправдать евродепутатов, представить их в роли людей, введенных в заблуждение людьми, открыто выступающими против Азербайджана. Но ведь это не так.

Предать собственные принципы демократии – это добровольный выбор евродепутатов, а не стереотипы, навязанные им врагами Азербайджана. Можно обмануть ребенка, ввести в заблуждение взрослого человека, можно, в конце концов, купиться на армянские деньги и менять позиции, но когда Азербайджан долгие годы открыто говорит о своей позиции и призывает евродепутатов приехать и на месте убедиться в ошибочности их позиции, а в ответ получает отказ или молчание и продолжение прежней предвзятой линии, то здесь уже сложно говорить об ошибке. Это самое настоящее предательство тех самых принципов демократии, которыми так любят жонглировать евродепутаты.

Именно предвзятостью следует считать тот факт, что после посещения Азербайджана представители Евросоюза отказываются принять предложение встретиться с людьми, пострадавшими от армянских мин и членами семей лиц, подорвавшихся и погибших от этих мин, а затем едут в Страсбург или Брюссель и начинают поливать нашу страну грязью.

Именно предательством принципов демократии следует считать тот факт, что, когда жертвы мин, члены их семей и представители гражданского общества Азербайджана оказываются вынужденными вдогонку гостям посылать письменное обращение к президенту ПАСЕ Тини Коксу с описанием реальной ситуации, то это письмо не звучит в стенах европейского парламента. В любой другой солидной и уважающей себя структуре уже давно было бы зачитано это письмо и начато расследование по результатам визита в Азербайджан. Эти люди были бы отстранены от своих обязанностей и началось бы расследование по факту предвзятости. Но в ПАСЕ мы этого почему-то не наблюдаем. Там царит истерия в отношении Азербайджана, который, справедливо изгнал со своих земель сепаратистов и закрыл карабахский вопрос. И странно знаете что? ПАСЕ регулярно поднимает проблему мин в других странах, трепетно относится ко всем жертвам подрывов, но в случае с Азербайджаном евродепутаты вдруг резко превращаются в слепых и глухонемых. Разве это не предвзятость?

Вместо того, чтобы приветствовать меры, принятые Азербайджаном для устранения основной угрозы безопасности и территориальной целостности, исходящей от принадлежащего Армении сепаратистского режима и незаконных армянских вооруженных формирований на его территории, ПАСЕ продолжает демонстрировать подход, который строится на дискредитирующих Азербайджан необоснованных слухах.

Но самое интересное заключается в том, что своими действиями ПАСЕ предает интересы самой Европы. В то время, как в большинстве руководство Евросоюза проявляет интерес к Азербайджану, считает нашу страну другом и партнером, ПАСЕ в качестве производной от этой структуры гнет свою, ничем не обоснованную и однобокую проармянскую линию. Казалось бы, совсем недавно, а именно 8 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, которая подчеркнула, что с 2001 года Азербайджан является значимым членом Совета Европы. Гостья напомнила, что многие конвенции Совета Европы подписаны и ратифицированы нашей страной, и что Азербайджан некоторое время назад подписал Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами, и она расценила все это как позитивный шаг.

Более того, Мария Пейчинович-Бурич отметила, что ЕС одобряет шаги, предпринимаемые Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира в регионе. И вслед за этим от ПАСЕ в адрес Азербайджана звучат какие-то необоснованные обвинения. Как это понимать? Как понять то, что в ходе встреч президента Ильхама Алиева с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем в адрес нашей страны звучит только хорошее, а затем ПАСЕ вновь подкладывает под Азербайджан очередную мину? Такая двойная игра совсем не к лицу как ПАСЕ, так и самой ЕС. Такая играя только дискредитирует ПАСЭ и роняет ее авторитет.

Рауф Насиров