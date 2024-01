Джордж Дик: «Народ Израиля в этот день и каждый день стоит вместе с народом Азербайджана»

Посол Израиля Джордж Дик соболезнует Азербайджану в связи с трагедией 20 Января.

«20 января Азербайджан отмечает трагическую гибель 147 невинных людей в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана. Несмотря на горе, стойкий азербайджанский народ упорствовал в борьбе за свободу и самоопределение Азербайджана.

Народ Израиля в этот день и каждый день стоит вместе с народом Азербайджана.

Мы знаем, каково это. 7 октября ХАМАС вторгся в Израиль, убивал, насиловал, пытал и похищал израильтян в их домах. ХАМАС хотел уничтожить нас и наши национальные устремления. Они потерпели неудачу. Мы едины, сильны и решительны. Наша победа будет победой жизни, свободы и человеческого достоинства», – написал посол в соцсети Х.

On Jan 20th, Azerbaijan commemorates the tragic loss of 147 innocent lives due to the violence of aggressors bent on crushing Azerbaijan’s national aspirations. Despite the sorrow, the resilient Azerbaijani people persisted in their fight for freedom and self-determination 🇦🇿… pic.twitter.com/R50O9wCf4f

— George Deek (@GeorgeDeek) January 19, 2024