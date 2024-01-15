Почему Баку осудил выборы на Тайване

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Азербайджан не признал выборы, состоявшиеся 13 января этого года в Китайской Республике Тайвань. Важная позиция, поскольку спор о независимости Тайваня или ее принадлежности Китаю в мировом сообществе продолжается до сих пор. И, к сожалению, принадлежность к тому или иному лагерю не всегда решает приверженность отдельных государств нормам международного права. И чтобы раскрыть данную мысль, обратимся к истории.

Еще в XVII веке остров Тайвань был колонией Голландии, но к концу того же века переходит под правление китайской династии Цин. Тогда же начинается массовая миграция в этот регион из двух китайских провинций Фуцзянь и Гуандун и жизнь, как говорится, налаживается. Однако после 1895 года, в ходе первой китайско-японской войны, этот остров вместе с другими формирующими группу островами, переходит Японии. И так продолжается до Второй Мировой войны, которую, как известно, Япония проигрывает, и Тайвань переходит под управление стран победительниц – США и Великобритании. Тогда же в Китае еще бушевала народная война и коммунисты во главе с Мао Цзедуном победили противников, которых вел за собой Чан Кайши. Последние бежали на Тайвань, установили там диктатуру партии Гоминьдан, правили на протяжении десятилетий, и лишь к началу нынешнего века постепенно демократизировались.

Отношения между Китаем и Тайванем стали улучшаться лишь с 80-х годов. Китай не отказался от претензий на остров, но согласился дать ему автономию, провозгласив политику «Одна страна – две системы». Правительство острова отвергло предложение материкового Китая, и лишь с 1991 года пошло на сближение, упростив процедуру выезда тайваньцев в Китай.

Естественно, во всей этой истории не обошлось и без США, которые, поддерживая вооружением, финансами и технологией Тайвань, с другой стороны, заигрывали с Китаем, что и привело в конечном счете к тому, что Поднебесная превратилась в одного из мировых лидеров в сфере экономики и представляет сегодня один из центров силы в международной политике.

Открывая заводы и фабрики в Китае, помогая ему развивать сферу информационных технологий, США, а также западный мир, помогли Тайваню превратиться в один из финансовых и производственных центров в тихоакеанском регионе. В результате сегодня Тайвань занимает пятое место в мире по величине валютных резервов и 12-е по объему накопленного золота. И, как это не парадоксально, но как Китай остается зависимым от поставок технологий из Тайваня, так и Тайвань зависит от Китая, поскольку сегодня очень много островитян работает в материковой части страны.

Почему же МИД Азербайджана заявил, что Баку не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные в субботу выборы на острове?

«Азербайджанская Республика поддерживает политику одного Китая. Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы», – говорится в заявлении ведомства.

В связи с этим выделим две причины. Первая заключается в простой истине о том, что в своей внешней политике Азербайджан всегда категорически осуждал попытки отдельных сил, – не важно идет ли речь о силах внутренних, или внешних, – расколоть страну на части. В своей политике наша страна всегда была последовательной. К примеру, Азербайджан не признал раскол Грузии на отдельные территориальные образования, совершенный Россией, и на всех международных площадках поддерживал эту страну в качестве целой и неделимой. Азербайджан не признал совершенный Россией раскол Украины и отсоединение от нее Крыма в 2014 году, и захват и присоединение четырех областей в 2022 году. Азербайджан не признает сепаратистские силы в Приднестровье и всегда поддерживал единую и неделимую Молдову. И, естественно, Азербайджан всегда выступал за собственную территориальную целостность и не признавал сепаратизм в Карабахе.

Кратко хотелось бы остановиться и на азербайджано-китайских отношениях. Они прекрасно развиваются, однако не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что это как-то связано с поддержкой Азербайджаном Китая в тайваньском вопросе. Этот принцип исходит, повторимся, исключительно из политической позиции нашей страны и совершенно не имеет никакого отношения к экономическим связям. А они между тем в 2023 году получили реальный импульс.

Уже в первом полугодии прошлого года объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту (Среднему коридору) увеличился на 77,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысил 1,3 млн тонн. Напомним, что Средний коридор пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее – в страны Европы. Наша страна присоединилась к совместному российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), и космические агентства Китая и Азербайджана в ходе прошедшего в октябре прошлого года в Баку 74-о Международного астронавтического конгресса (IAC-2023) подписали соответствующее соглашение. А в ноябре 2023 года в рамках 7-й Международной выставки Шелкового пути, проходящей в китайском городе Сиянь, состоялась китайско-азербайджанская конференция по поощрению экономики, торговли, культуры и туризма.

В настоящее время рассматриваются возможности расширения спектра сотрудничества по различным отраслям экономики – энергетической, транспортно-логистической, промышленной, сельскохозяйственной и другим направлениям взаимодействия. Плюс сотрудничество сторон в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, что было обсуждено в ходе рабочего визита в Китай министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в 2023 году и его встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Хэ Вэйдуном.

Что касается непосредственно товарооборота между двумя странами, то в 2022 году объем азербайджано-китайских торговых отношений, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем на 21 процент, составил примерно 2,2 млрд долларов США. Эта положительная динамика сохранилась и в прошлом году, и за 9 месяцев объем взаимной торговли вырос почти на 50 процентов. И следует полагать, что мы наблюдаем лишь начало доверительных дружеских отношений между Азербайджаном и Китаем, которые в будущем, несомненно, расширятся.

Рауф Насиров