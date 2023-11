Гаджиев: Природа радуется нашей победе (видео)

Природа тоже радуется нашей победе, а также возвращению на родину ее истинных владельцев и прекращению разрушительной оккупации Армении. Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«Погода в Карабахе и Физули прекрасная, будто весна вернулась!» – написал дипломат.

Nature also rejoices in our victory and the return of its true owners to their motherland and ending of Armenia’s devastating occupation. The whether in Karabakh/Fuzuli is simply brilliant as if spring is back! pic.twitter.com/9CMW5mVpMi

