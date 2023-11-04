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Хикмет Гаджиев назвал число жертв мин в Азербайджане

Хикмет Гаджиев назвал число жертв мин в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X публикацией в связи с продолжающимся минным террором со стороны Армении.

«Жертвами наземных мин в Азербайджане являются в основном гражданские лица. Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного взрыва мины», – написал Гаджиев.

Согласно инфографике, с 10 ноября 2020 года число жертв минного террора в Азербайджане достигло 336 человек, из которых 65 скончались, а 271 получил травмы различной степени тяжести. С 1991 года по нынешний день от мин погибли 3415 человек.

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