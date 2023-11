Хикмет Гаджиев назвал число жертв мин в Азербайджане

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X публикацией в связи с продолжающимся минным террором со стороны Армении.

«Жертвами наземных мин в Азербайджане являются в основном гражданские лица. Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного взрыва мины», – написал Гаджиев.

Согласно инфографике, с 10 ноября 2020 года число жертв минного террора в Азербайджане достигло 336 человек, из которых 65 скончались, а 271 получил травмы различной степени тяжести. С 1991 года по нынешний день от мин погибли 3415 человек.

Landmine victims in Azerbaijan are mainly civilians. Almost every single week, we witness yet another deadly and bloody landmine blast. pic.twitter.com/tqMogCtFez

