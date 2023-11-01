Обращение Ильхама Алиева на тему неоколониализма распространено в качестве официального документа ООН: детали

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Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам прошедшей 20 октября в Баку международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в обращении подчеркнуто, что отрадно то, что представители 14 стран, расположенных на различных континентах, и территорий, борющихся за справедливость, собрались в Баку, чтобы осудить политику колониализма, которая, к сожалению, все еще проводится в XXI веке, а также организовать и реализовать систематические и последовательные усилия по ее искоренению.

Доведено до сведения то, что в начале пребывания Азербайджана на посту председателя Движения неприсоединения президент Азербайджана заявил, что построит свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах. Одним из вопросов, обсуждавшихся на Бандунгской конференции, была борьба с колониализмом.

Отмечено, что хотя со времени Бандунгской конференции прошло почти 70 лет, некоторые страны все еще продолжают придерживаться колониализма. Одной из таких стран является Франция. Франция, оккупировав десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и Латинской Америки, разграбив их ресурсы и подвергнув их народы многолетнему угнетению, совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли сотни тысяч мирных жителей геноциду по признаку их этнической и религиозной принадлежности.

Подчеркнуто, что Франция занимает одно из ведущих мест в мире по использованию наземных мин. Только на территории Алжира было заложено более 5 миллионов таких мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, в наибольшей степени страдающих от взрывов мин. Сразу за Францией в этом списке следует ее близкий союзник – Армения. Всего за три года жертвами мин, заложенных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, стали около 340 азербайджанцев. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин столь тесной связи между этими двумя странами является используемая ими практика применения минного терроризма.

Отмечено, что, несмотря на то, что прошли века, это мышление сохранилось, порождая новые позорные проявления французского колониализма, население заморских территорий, представители которого собрались на этой конференции, уже много лет ведут борьбу за независимость. Не в силах отказаться от своего традиционного колониализма, Франция игнорирует чаяния и права людей, проживающих в заморских сообществах и территориях за пределами Европы, в регионах Тихого океана и Атлантики, и всеми силами старается помешать воплощению этих чаяний в жизнь.

Подчеркнуто, что во Французской Гвиане природные ресурсы разграблены, а 90 процентов земель принадлежат Франции, Мартиника и Гваделупа переживают два серьезных бедствия. Там коренное население подвергается ассимиляции путем подпольного и незаконного заселения. Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских островов над островом Майотта, в Новой Каледонии проведен референдум без участия половины населения, в результате чего народ Новой Каледонии лишен права на независимость. Франция, отвергающая концепцию этнических меньшинств, запрещает корсиканский язык. ООН расценила это как дискриминацию и нарушение международного права. Проводя политику лицемерия и двойных стандартов, Франция одновременно пытается позиционировать себя в качестве защитника национальных меньшинств в нашем регионе.

Подчеркнуто, что параллельно с неоколониалистскими тенденциями мы наблюдаем по всей Франции широкое распространение расизма и исламофобии. Французские власти, которые все еще не справляются с тревожными и опасными тенденциями у себя дома, пытаются поучать другие страны и вмешиваться в их внутренние дела.

Отмечено, что Франция, которая должна стыдиться своей колониальной истории, изобилующей кровавыми преступлениями, вместо того, чтобы раскаяться в совершенных ею зверствах, рассказывает о вымышленных этнических чистках в других странах, злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, чтобы проводить предвзятую и необъективную политику, и участвует в геополитических интригах в различных регионах.

Подчеркнуто, что ярким проявлением содействия, которое Азербайджан оказывает этому делу в качестве председателя Движения неприсоединения, является участие в совещании на уровне министров, состоявшемся 6 июля 2023 года в Баку в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, затем в заседании Генеральной Ассамблеи 22 сентября в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, а также в сегодняшнем мероприятии в Баку, посвященном столь актуальной для человечества теме борьбы против колониализма, его последствий и неоколониализма.

Отмечено, что чрезвычайно важно привлечь внимание международного сообщества к проблеме борьбы с неоколониализмом на всех возможных платформах, и в этой связи следует дополнительно активизировать деятельность Четвертого комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН.