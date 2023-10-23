Хикмет Ализаде: Я за то, чтобы охота была упразднена

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Депутат Сабир Рустамханлы на заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта «Об охоте» выдал информацию из прошлого, заявив, что слышал на территории заповедника «Гызылагач» множество выстрелов, что создало у него ощущение войны. Об этом в интервью Minval.az заявил глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, комментируя информацию о внесении изменений в закон «Об охоте» и сделанное по этому поводу заявление парламентария.

– Сразу же после заявления депутата мы с нашими сотрудниками неожиданно приехали в указанный заповедник с целью проведения рейда, ни одна структура не была предупреждена о нашем предстоящем визите. Мы до утра проводили там рейд. Раньше, да, там были браконьеры, но сейчас никого нет. Это вам могут подтвердить и сотрудники правоохранительных органов, которые так же мониторят территорию. И я обращаюсь ко всем сотрудникам СМИ: очень скоро Минэкологии организует специальный эко-тур по Национальному парку «Гызылагач». Присоединяйтесь! Удостоверьтесь, что охота на территории национального парка не ведется.

– Для кого-то развлечение, а для кого-то – кусок хлеба. «Вот вы говорите – охота.

– Я говорю???

– Хорошо. Не говорите. Думаете». Именно с этого диалога начинается гениальный фильм Марка Захарова «Тот самый Мунхгаузен». И мы тоже задумались об охоте, особенно после заседания Милли Меджлиса, в ходе которого предлагалось пересмотреть некоторые пункты Закона «Об охоте». Отметим, что запрет на охоту иностранцев в Азербайджане тоже обсуждался.

– Я, как работник Минэкологии, и все мои коллеги – за то, чтобы вообще охота была упразднена. И не только для иностранцев, но и для граждан Азербайджана. Но это все регулируется законами, которые принимает парламент.

Тут главное – вот что: если есть такое предложение, депутаты могут провести общественные слушания, так как в стране существует многочисленная заинтересованная группа людей, утверждающих, что именно охота помогает сохранить природный баланс. В Азербайджане минимум 30 тысяч официально зарегистрированных членов охотничьих клубов. И с ними тоже надо считаться, так как они охотятся в официальный сезон, это их право. И потому я в самом начале еще сказал, что надо провести общественные слушания по этому вопросу, и только тогда делать выводы и принимать какие-то поправки в закон.

Что касается иностранцев, то есть конвенции, к которым присоединился Азербайджан, и потому иностранцы тоже имеют право охотиться у нас.

– В Азербайджане очень популярна соколиная охота. Вот уж много лет к нам приезжают состоятельные арабы и развлекаются в наших лесах таким образом. И эти арабские развлечения приносят довольно большую прибыль в казну. У нас даже в официальном туризме есть направление – охотничье. Если ММ рассматривает этот вопрос и запретит охоту, то по охотничьему туризму будет нанесен «удар под дых». Но, с другой стороны, иногда отстрел идет не на десятки тушек пернатых, а на сотни. Равно как и охота на диких зверей.

– Иностранцы приезжали в Азербайджан охотиться также на туров. Кстати, этот вопрос тоже подняли в ММ, но депутатам, похоже, невдомек, что вот уже несколько лет как Азербайджан ввел мораторий на отстрел горных козлов. И естественно, иностранцы не станут заниматься браконьерством, так как их интересует не сам факт убийства животного, а конечный результат в виде трофея, который они могут вывезти из Азербайджана – головы, рога. А для того, чтобы увезти трофеи из страны, нужны соответствующие документы, лицензия. Если лицензии нет, то ни один иностранец просто так незаконно не приедет, чтобы отстреливать туров. И каждый год наши сотрудники совместно с иностранными специалистами проводят мониторинги, подсчитывают виды животных в природе. Отмечу, что с каждым годом возрастает положительная динамика. В 2022 году мониторинг проводился организацией WWS. И если сравнить ситуацию с Грузией и Арменией, на территории которых тоже есть горные туры, у нас в стране численность в несколько раз больше. А все потому, что эта популяция у нас лучше охраняется.

Охотник получает лицензию на количество животных, которых можно подстрелить. Если охотник убивает больше, то это уже браконьерство. Но поймите, что за каждым охотником уследить просто невозможно и потому форс-мажорные ситуации случаются.

– Как много иностранных охотников приезжает в Азербайджан? Ведется ли статистика незаконно охотящихся иностранцев на нашей территории?

– Ежегодно к нам приезжают не только арабы, но и европейцы. Но их численность, если сравнить с местными охотниками, оставляет 5% от общего количества. Общее число лицензий было выдано 5-6 тысячам человек, а для иностранцев от общего числа – 5-7%. И, кстати, иностранцы охотятся только в строго отведенный для этого период. Вы правильно отметили, что если полностью запретить охоту в нашей стране, то пострадает не только сфера туризма, но еще и люди, связанные со всеми этими процессами: иностранцы используют местных в качестве проводников и егерей, снимают у них жилье и транспортные средства, питаются в местных ресторанах. И потому ММ лучше проводить общественные слушания, прежде чем принимать какие-то решения.

– Минэкологии активно борется с браконьерством и постоянно инициирует повышение штрафов за это противоправное действие. Скажите, вы действительно считаете, что карательные меры помогут свети на нет это явление?

– Браконьерство было, есть и будет – и не только у нас, но и в более развитых странах. У нас в стране это явление носит социальный характер, жители регионов кормятся с продажи дичи и рыбы. И потому повторяю: это явление неискоренимо. С браконьерством можно только бороться, чем МЭПР и занимается. Приведу статистические данные: в 2021 году было задержано 170 браконьеров (30 иностранцев). Общая сумма штрафа – 240 тысяч манатов. В 2022 году было выявлено и задержано 130 человек (14 иностранцев), штраф – 190 тысяч. За 9 месяцев 2023 года было задержано 97 человек (6 иностранцев), штраф – 134 тысячи манатов. У нарушителей изымается оружие, с ними проводятся разъяснительные беседы, просветительская работа. Больше ничего сделать нельзя. И, кстати, около Национального парка «Гызылагач» находятся села, в которых испокон веков все сельчане занимались охотой.

– Кстати, о браконьерстве. В сеть просочилась информация о том, что, не смотря на занесение бурых медведей в Национальную Красную Книгу, браконьеры все равно охотятся на них, в частности, убивают медведиц, потому что они выходят из спячки гораздо раньше, чем самцы. Медвежат браконьеры продают за 2 000-5 000 манатов владельцам вилл, которые покупают их и держат в клетках ради забавы. По словам очевидцев, незаконная охота на медведей распространена в Загатальском районе, Шеки, Балакене и Гахе. Кстати, об этом писал на своей странице в Facebook и президент Международной организации по охране животных (GWARP) и зампредседателя Общественного объединения по защите животных Азербайджана Фарид Мансуров, ссылаясь на доказательства, которые у него имеются.

– Лет 10 назад ситуация с подневольными медведями была совсем другой, гораздо хуже, нежели сегодня. Почти каждый большой ресторан имел во дворе мини-зоопарк, где они держали хищных животных, в частности медведей. Сейчас нет таких мини-зоопарков ни в одном ресторане страны. Все эти животные были нами изъяты и помещены на реабилитацию в Национальный парк «Алты Агач». Впоследствии эти медведи были отпущены на волю. Мы не можем утверждать, что в частном порядке для своих дворов никто не приобретает медвежат, и потому призываем всех, кто знает о таких людях, сообщать в Министерство экологии, чтобы мы могли принять меры.

Яна Мадатова