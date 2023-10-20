Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)

187 Просмотров

На освобожденных территориях Азербайджана встречаются леопарды и медведи с ампутированными ногами.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях страны, становятся и дикие животные. Мины не делают различий между комбатантами, гражданскими лицами или дикими животными», – отметил он, сопроводив свою мысль соответствующим видео.