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Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)

Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)

На освобожденных территориях Азербайджана встречаются леопарды и медведи с ампутированными ногами.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях страны, становятся и дикие животные. Мины не делают различий между комбатантами, гражданскими лицами или дикими животными», – отметил он, сопроводив свою мысль соответствующим видео.

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