Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео)

На освобожденных территориях Азербайджана встречаются леопарды и медведи с ампутированными ногами.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Помимо мирного населения Азербайджана, жертвами мин, установленных Арменией на бывших оккупированных территориях страны, становятся и дикие животные. Мины не делают различий между комбатантами, гражданскими лицами или дикими животными», – отметил он, сопроводив свою мысль соответствующим видео.

Leopards and Bears with amputated legs are found in liberated territories of Azerbaijan. Along with Azerbaijani civilians, wild animals also become victims of landmines implanted by Armenia in millions in the formerly occupied territories of Azerbaijan. Landmines don’t… pic.twitter.com/WAZQ9GbE0F

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 20, 2023