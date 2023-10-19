Армения – Азербайджан: «игра в отличия» и вызовы для сильнейшего

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В то время как Запад оккупирует Армению, и она стремительно теряет условную независимость, Азербайджан утверждает свой суверенитет и водружает государственные флаги на землях, освобожденных от армянской оккупации. Точка в карабахской эпопее, как сказал Алиев, поставлена. А в случае с Арменией – сплошные вопросы и многоточия.

Eurasia Today описывает нынешнюю ситуацию в Армении как напряженную в условиях «неожиданного» изменения ею внешнеполитического курса в сторону Запада; отмечает растущее недовольство населения внутренней политикой правительства, гуманитарные трудности, связанные с карабахскими беженцами, и «это лишь несколько штрихов».

Более развернутую информацию изданию предоставил армянский эксперт, участник второй Карабахской войны Григор Григорян. Учитывая то, что он принимал участие в 44-дневной войне, его отношение к «сдаче Арцаха» неудивительно, однако в данном случае это не столь важно, поскольку такое же отношение армян к уже, надо думать, решенной проблеме принадлежности Карабаха и его силового возвращения Азербайджаном после тридцатилетней оккупации, негативно по определению. Хотя далеко не все грешат убежденностью в том, что «Арцах – это Армения. И точка!», как это поспешил провозгласить армянский премьер Пашинян, стимулируя свой народ к боевым действиям, устраивая раздор внутри него и навязывая ему ложные и псевдопатриотические «аксиомы».

Впрочем, это дело прошлого, хотя и во многом определяющего будущее. А сегодняшнее Армении далеко не завидно, и это безо всякого злорадства. Вот что рассказал о текущей внутренней ситуации в республике ее, так сказать, наблюдатель изнутри, подчеркнув, что он не является специалистом в области геополитики, а выражает свое собственное мнение – уже далеко не единичное в самой РА.

А оно таково: происходит «оккупация Армении ставленниками НАТО с захватом в заложники всего населения, включая беженцев из Арцаха, и постановка под внешнее управление Великобритании и США всех жизненно важных органов всего государства, в первую очередь органов здравоохранения и силовых структур».

По данным Григоряна, из «Арцаха» в Армению приехало более 100 тыс. человек, подавляющее большинство из которых не в состоянии, на данном этапе, арендовать жилье и прокормить себя: «Население помогает им найти крышу над головой и всем чем может, … впереди зима. Государство помогает только формально и платит им гроши, на которые невозможно даже найти жилье».

А тем временем «полиция получает большие бонусы за разгон несогласных с действиями правительства и неприкрыто финансово поощряет их жесткое поведение». Более того, «… разнокалиберные представители этого правительства повсеместно настраивают своих сторонников против армян из Арцаха и натравливают их на беженцев, используя ложь посредством административного ресурса и своих СМИ. Это правительство боится и ненавидит арцахских армян, и поэтому делает все, чтобы они покинули Армению».

Помимо «сдачи Арцаха», эксперт также прогнозирует «сдачу» Азербайджану «Сюника и других областей». Что касается армянской системной парламентской оппозиции, она «находится под контролем США и, несмотря на внешнюю показную неприязнь друг к другу, очень скоординировано и рука об руку работает над тем, чтобы вывести Россию из региона и отдать Армению на растерзание Турции».

Кто же контролирует и направляет действия системной оппозиции? По утверждению Григоряна, этим делом занят третий президент Армении Серж Саргсян, который «в сговоре с коллективным Западом привел к власти Никола Пашиняна и его хунту для решения геополитических задач НАТО».

Под таковыми эксперт называет «сдачу Арцаха, вывод 102-й российской базы в Гюмри и смену внешнеполитического вектора страны с полной переориентацией на Запад». То, что сегодня происходит в Армении, считает он, «очень напоминает события 2013-2014 гг. на Украине».

На вопрос, возможен ли заговор внутриполитических элит или внешнее вмешательство, и кто из внешних акторов заинтересован в смене действующей власти и дестабилизации в стране (РФ, США или Иран), Григорян отвечает: «За истекшие 30 лет в Армении, к сожалению, не сформировалась элита. В стране существуют группировки криминально-олигархического клана, которые полностью провалили внешнюю политику и занимались своим обогащением. … сбережения так называемой «элиты» Армении хранятся преимущественно на Западе, и поэтому она в большинстве своем ориентирована на него. Руководство же Нагорного Карабаха было всегда ориентировано на «элиту» Армении».

Поэтому, поясняет собеседник издания, в случае смены власти внутренними «элитами» это будет ничем иным как постановкой «бархатной революции», то есть повторением событий 2018 года с передачей власти тому, на кого укажет Запад.

Как считает Григорян, США, Россия и Иран заинтересованы в смене власти в Армении, но мотивы у них – разные: «… для США смена власти интересна, чтобы после того, как будут осуществлены их планы в Армении, просто поменять руководство страны, которое ненавидит народ. России и Ирану … смена власти нужна для стабилизации обстановки и предотвращения процессов, которые уже начались, а именно – большой войны в регионе».

Словом, все идет к передаче власти западным странам: отзыв полпреда страны из ОДКБ, вероятный выход российской военной базы, ратификация Римского статута, то есть «враждебного шага по отношению к России», и «тенденция поддержки нацистского режима на Украине».

«Страна буквально кишит американскими, английскими, израильскими, турецкими и азербайджанскими агентами. А это означает, что органы государственной безопасности уже находятся под внешним управлением. Это классическая оккупация изнутри», – убежден Григорян.

Плюс к этому «активизировались экстремистские группировки, типа «Сасна Црер», и другие, которые открыто кричат на улице проукраинские лозунги и призывают к расправе над теми, кто пропагандирует отношения с Россией».

Эксперт подтвердил, что в ближайшее время правительство намеревается отключить российские телеканалы на территории Армении: этот вопрос уже обсуждается в парламенте: «Не исключается и зачистка, под различными предлогами, и физическая расправа над людьми, которые ратуют за военно-политический союз с Россией».

Развитие событий эксперт видит таким: правящий режим и его сателлиты открыто отрывают Армению от России без учета последствий для страны и ее населения.

«После того как власть выполнит все приказы США и Великобритании, – продолжает Григорян, – управление страной будет передано какому-либо ставленнику первого или третьего президентов Армении, или их консенсусному кандидату, после чего страна будет отдана на экономическое и военное поглощение Турции и Азербайджану».

В общем, прогноз – повторимся, довольно распространенный – сводится к тому, что «Если не будет реальной и решительной помощи, то Армению постигнет судьба Арцаха, и она в обозримом будущем исчезнет с геополитической карты мира. … Армению ожидает большая война. Силовое прорубание Зангезурского коридора и захват Сюникской области со стороны Турции и Азербайджана, блокада Ирана и геополитическое прекращение существования Армении как самостоятельного государства и превращение ее в плацдарм антироссийской и антииранской коалиции».

Налицо – состояние страха и неопределенности в армянском обществе, порожденные и укоренившиеся в силу главной причины: отсутствия государственного мышления армянского руководства с некоторыми проблесками здравого смысла единичных политиков, но, как известно, «нет пророка в своем Отечестве», зато пороков – избыточно. По сути, всерьез говорить о государственности Армении – излишне. И именно по этой причине, какие бы «глубокомысленные» речи не толкал Пашинян, а до него – Саргсян и Кочарян с высоких международных трибун и перед собственным народом, сегодня Армения находится, мягко говоря, в массово удрученном состоянии, а Азербайджан празднует и поднимает, один за другим, свои флаги на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Этого дня не предвидели или не желали предвидеть ни в Ереване, ни в «Арцахе». В противном случает вопрос принадлежности «Нагорного Карабаха» либо не поднимался вовсе, даже если место имело подстрекательство, либо – поднявшись, – был бы закрыт миром и без дутого реваншизма.

И для Армении, и для Азербайджана настал поистине исторический момент: для первой – это время осознания причин и следствий произошедшего и выбор верного пути, который, наконец, сформирует республику как государство; для второго – развитие и укрепление уже состоявшегося государства, ожидавшего возвращения оккупированных территорий и беженцев на места их законного проживания более 30 лет.

Флаги Азербайджана развиваются сейчас в Ханкенди, Ходжавенде, Агдере, на территории Сарсангского водохранилища, Шуши, Лачина, Гадрута, в других местах. В чем формула не только победы, но и успеха Азербайджана вообще, оспаривать который и даже порочить Баку и его «режим» нашлось множество желающих, в том числе, из европейских и американских «элит»?

Отвечая на этот вопрос, сошлемся на самого президента Азербайджана Ильхама Алиева – в первую очередь потому, что в бесконечной мировой болтологии, из которой все же удается выудить крупицы истины, в выступлении президента в Ханкенди была правда: нравится она кому-то или нет.

Итак, Алиев: «… я дал слово, что буду отстаивать национальные интересы азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. … за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные перед собой задачи выполнены». – Ложь или правда, ведь так оно и есть?

«… я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг». – Выполнено.

«За эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе. В мире уже считаются с Азербайджаном. … Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта; … мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 20 лет, очевидны. Наша экономика выросла более чем в четыре раза. А сильная экономика означает независимость. … Чтобы добиться настоящей независимости, нужно иметь сильную экономику, иметь сильную армию». – Против сказанного возразят только те, кого бесконечно огорчает путь Азербайджана от заложения им основ государственности к сильному независимому государству.

«Мы создали настолько сильную армию, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана могут с честью выполнить любую задачу, и мы доказали это на поле боя. Три года назад, во время Отечественной войны, мы всего за 44 дня заставили врага подписать акт о капитуляции. А последняя антитеррористическая операция, продолжавшаяся всего 23 часа, … — и вновь противник сдался, подняв белый флаг. Мы по праву гордимся нашими Вооруженными силами». – Действительно, есть чем гордиться.

«К сожалению, занимавшиеся этим вопросом посредники фактически хотели заморозить конфликт, сделать его вечным». – Это истинно так, если не полениться проследить «переговорный процесс» на протяжении многих лет.

«Двадцать лет назад азербайджанский народ оказал мне большое доверие». – Что ж, оно более чем оправдалось. И поэтому в Азербайджане сейчас говорят о большом счастье, а в Армении – о большом несчастье. Но пожелаем ей справедливо достигнутого счастья не на несчастьях других: принцип бумеранга работает.

И еще раз прав Алиев, говоря о том, что когда азербайджанские земли были захвачены, «ни одна страна нас не поддержала, … все основные силы поддержали Армению». Как видим — тоже просчитались.

Впрочем, силы эти не поддерживают Азербайджан и сегодня – некоторые из них «перекрасились» в цвета флага-победителя, поскольку нужда многих государств в конструктивных отношениях с Азербайджаном – велика. С другой стороны, велик соблазн поглотить Азербайджан, поскольку наличие истинно суверенных государств на планете Земля, да еще и углеводородных, находящихся на стыке транспортных магистралей и смеющих ставить на место тех, кто лезет в их дела, для сильных мира сего невыносимо.

А это означает, что Азербайджан в этом мировом бедламе постоянно будет находиться под угрозой попыток ослабления его суверенитета и подчинения «правилам игры» претендентов на переформатирование миропорядка, говоря прямо – владения миром. И это – большой вызов для страны, выстрадавшей свой суверенитет и территориальную целостность.

Но вернемся к Армении. Вышеприведенные рассуждения «ветерана» второй Карабахской войны, если отбросить в сторону его участие в ней, во многом здравые, поскольку РА, шарахаясь из стороны в сторону, предавая, вероломствуя, сегодня смеет оплевывать с высоких трибун только Россию с ОДКБ и выливать на Азербайджан ушаты лжи. Но и только: поносить других она не смеет – накажут уже наказанную.

То есть Армения сейчас всамделишно становится территорией, на которую распространяются неоколониальные амбиции весьма неоднородного Запада. И перед ней уже стоит вопрос – кого не обидеть, кого впустить к себе, и возможно ли кого-нибудь не впустить без еще более тяжелых последствий для страны.

Григорян говорит об «оккупация Армении ставленниками НАТО» и о передаче внешнего управления страной Великобритании и США. И в этом много правды. Но за пределами его интервью остались автоматически возникающие вопросы. Первый: как отнесется к этому ближайший партнер Еревана – Тегеран, не терпящий рядом с собой никакой западной, а, тем более, военной силы?

Второй: как отнесется Турция к разделу сфер влияния на Южном Кавказе, происходящем посредством Армении, ведь попытки – налицо?

Третий: что предпримет Россия, дабы не потерять, из-за Армении, весь Южный Кавказ, и не допустить приближения к своим границам (посредством ЮК) военной инфраструктуры коллективного Запада?

Надо думать, что ни Иран, ни Турция, хоть она и является членом НАТО, ни Россия такого положения дел терпеть не будут. А это означает, что борьба даже не за условное государство Армения, а за территорию его нахождения, будет нешуточной, соответственно – дестабилизирующей регион.

Словом, вызовов у Южного Кавказа и особенно – у Азербайджана, которому более чем всем остальным есть что терять, еще много. И в их отражении ключевую роль придется брать на себя Баку с его выверенной дипломатией, сильной властью и статусом регионального лидера.

И тут уже ассоциация с «игрой в отличия» – детской и наивной, приобретает выраженный политический, дипломатический, экономический и военный характер, поскольку на сильнейшем – колоссальная ответственность.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az