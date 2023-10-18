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Байден вылетел в Израиль (видео)

Байден вылетел в Израиль (видео)

Президент США Джо Байден вылетел в Израиль. После консультации с королем Иордании он отменил свой видит в Амман. Ранее Иордания сообщила об отмене саммита в Аммане, который должен был состояться днем 18 октября.

В мероприятии должны были принимать участие президента США Джо Байден, король Иордании Абдалла, президент Египта Ас-Сиси и председатель Палестинской автономии Абу-Мазен, сообщает Sky News.

Министр иностранных дел Иордании заявил по этому поводу, сказав, что «бесполезно говорить о чем-либо, кроме прекращения войны».

Вскоре стало известно, что президентский самолет Air Force One взлетел и направляется в Тель-Авив, где у Байдена запланирована встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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