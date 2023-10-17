Хикмет Гаджиев опубликовал кадры из Физули (видео)

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В присутствии дипломатического корпуса жители Физули отмечают День города Физули – 17 октября. Именно в этот день, в 2020 году, Физули был освобожден от 30-летней военной оккупации Армении. Бывшие переселенцы и беженцы возвращаются в строящиеся квартиры, а дети идут в школы.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Справа варварские руины и запустение старого Физули — трагическое напоминание об оккупации», – добавил Гаджиев, сопроводив сказанное соответствующими кадрами.