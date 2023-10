Хикмет Гаджиев опубликовал кадры из Физули (видео)

В присутствии дипломатического корпуса жители Физули отмечают День города Физули – 17 октября. Именно в этот день, в 2020 году, Физули был освобожден от 30-летней военной оккупации Армении. Бывшие переселенцы и беженцы возвращаются в строящиеся квартиры, а дети идут в школы.

Об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Справа варварские руины и запустение старого Физули — трагическое напоминание об оккупации», – добавил Гаджиев, сопроводив сказанное соответствующими кадрами.

With the attendance of diplomatic community, Fuzuli residents are rejoicing Fuzuli City Day – 17 October. On this particular day, in 2020, Fuzuli was liberated from 30 years long military occupation of Armenia. Former IDPs and refugees are returning to newly built apartments, and… pic.twitter.com/nbsadRmXGn

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2023