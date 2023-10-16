Поездка Ильхама Алиева в Ханкенди – в центре внимания грузинских СМИ

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Влиятельные средства массовой информации Грузии уделяют большое внимание новостям о поездке президента Ильхама Алиева в Ханкенди и поднятии там Государственного флага Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

Порталы interpressnews.ge, amnebi.ge, qafqazturk.com, aktual.ge, realnews.ge, 24news.ge, interpress.ge и ряд других опубликовали серию материалов об этом на азербайджанском, русском и грузинском языках.

В публикациях сообщается о посещении президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым городов Ханкенди и Ходжалы, других освобожденных от оккупации населенных пунктов и о поднятии в них Государственного флага Азербайджана.

Отмечается, что армянские сепаратисты понесли заслуженное наказание. Грузинские СМИ приводят также высказывания главы государства о проектах, нацеленных на развитие и процветание Карабахского региона Азербайджана.