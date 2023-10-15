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Визит Ильхама Алиева в Ханкенди широко освещался украинскими СМИ

Визит Ильхама Алиева в Ханкенди широко освещался украинскими СМИ

Влиятельные средства массовой информации Украины уделили большое внимание новостям о поездке президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ханкенди и поднятии в городе Государственного флага Азербайджана, сообщает «Азертадж».

«Укринформ», РБК-Украина, украинская редакция радио «Азадлыг», TSN, 24Kanal, украинская редакция DeutscheWelleı, «Газета», «Корреспондент», «НВ», «Подробности», «Европейская правда», «Украинская правда», «Факты», Slovo i Dilo, другие информационные агентства и новостные порталы в своих статьях на украинском, русском и английском языках особо отмечают, что президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в городе Ханкенди.

В новостях также сообщается, что президент Ильхам Алиев посетил и другие населенные пункты Карабаха, в том числе Агдере, Ходжалы, Керкиджахан и Малыбейли, где также поднял трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

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