Григорий Трофимчук: Баку придётся взять на себя ответственность за весь регион, чтобы никто не занёс туда новую «бомбу»

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Вчера произошло историческое событие. Спустя ровно 100 лет после создания армянской автономной области в составе советского Азербайджана «республика арцах» официально объявила о самороспуске. Процесс запущен, до 1 января 2024 все государственные учреждения и организации этого образования должны быть распущены. Но история региона на этом не заканчивается. О том, какие процессы последуют за этим, в интервью Minval.az рассказал российский политолог Григорий Трофимчук.

– Как вы оцениваете самороспуск «арцаха»? Можно ли считать, что на этом вопрос конфликта исчерпан?

– «Арцах» теперь официально можно брать в кавычки даже в российских текстах. Как пел когда-то Вахтанг Кикабидзе: «Вот и всё, что было. Вот и всё, что было. Ты, как хочешь, это назови». Если говорить по существу, то это ход с двойным дном. С одной стороны, представители ушедшей структуры не хотят брать на себя никакой ответственности за население, включая огромную работу по размещению, питанию, лечению и т.п., сваливая всё это на Пашиняна. А с другой, не исключаю, что это часть схемы по переформатированию всего Южного Кавказа, согласно договорённостям с западными партнёрами.

Расслабляться ещё рано. Беженцы бегут в Армению, которая не может переварить такое количество необустроенного населения. Здесь должны были бы подключиться такие организации, как «Лазаревский клуб», чтобы разместить карабахских армян в своих небоскрёбах, вместе с домашними животными, которых многие забрали с собой. Но члены клуба как-то подозрительно притихли, хотя такое поведение никак не соответствует пафосу организации.

На данном этапе конфликт исчерпан. Но лишь на данном, так как теперь Баку придётся брать на себя ответственность как минимум за весь регион. Чтобы никто не занёс на Южный Кавказ новую «бомбу».

– Ожидаете ли вы, что часть армян, которая выехала из Карабаха, вернется?

– Для большинства самих выехавших это был бы наилучший и самый реальный, простой вариант. Так как никто не заставлял этих людей куда-то бежать с родных дворов по тревоге. Мы ещё увидим в обозримом будущем, как они будут рассказывать кому-то в интервью, что допустили ошибку, сорвавшись посреди ночи неизвестно куда и непонятно зачем. В любом случае уже сейчас ясно, что уровень жизни в Армении и Азербайджане несравним, тем более, если речь идёт о Карабахе. Не исключено, что когда-то в будущем многие, и не только армяне, захотят там жить, но уже не смогут, так как Карабах не безразмерный.

– Ожидаете ли вы усиления геополитического влияния и присутствия США?

– Этого следует ожидать, так как в США понимают значимость Южного Кавказа в целом и Карабаха, в частности для Москвы. Вариантов для создания хаоса здесь достаточно. Однако следует иметь в виду и другую сторону вопроса: действия самих российских и пророссийских представителей, общественно-политических деятелей, включая уже упомянутый «Лазаревский клуб», который не нашёл мер стабилизации и противодействия, и теперь не желает брать на себя ответственность. Не надо во всём винить Пашиняна, надо смотреть на проблему шире. Если Армения ослабнет, то не стоит кивать и на Баку, его действия были прозрачны и ясны, включая юридическое оформление 10 ноября 2020 года. Армянам уже сейчас стоило бы задать вопросы своим кумирам, в число которых азербайджанцы, естественно, никогда не входили.

– Ожидаете ли вы геополитическую конкуренцию между США и Россией за влияние в регионе Южного Кавказа? Роль России будет слабеть?

– Роль РФ ослаблена её официальными представителями на армянском направлении. Бестолковые конференции и круглые столы российско-армянских клубов не привели, как мы видим, ни к чему хорошему. В этом их вина перед будущим развитием событий. В этом смысле Азербайджан не имеет никакого отношения к тем печальным последствиям, к которым пришла Россия.

В регионе, помимо Азербайджана и Армении, живёт ещё и Грузия, об этом не стоит забывать, которая пока что балансирует на грани всех противоречий. Речь о том, что из массы региональных проблем и противоречий США найдут нужные педали, на которые можно надавить. У сегодняшней России вряд ли хватит рук, сил и времени, чтобы их проконтролировать и предотвратить. Но прежде всего, у неё на этом направлении нет нужных голов, людей. Сплошной формализм и казёнщина; но, впрочем, это уже традиция.

Ниджат Гаджиев