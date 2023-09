Хикмет Гаджиев показал в цифрах оказанную Азербайджаном помощь армянам Карабаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показал в цифрах оказанную армянам Карабаха помощь со стороны Азербайджана.

«Немедленная реакция правительства Азербайджана на гуманитарные потребности в Карабахском регионе в цифрах: продукты питания, топливо, лекарства, гигиенические товары, машины скорой помощи, транспортные средства, пожарные и многое другое», – написал он в соцсети Х.

Immediate response of Government of Azerbaijan to humanitarian needs in Karabakh region in figures: food, oil, medicine, hygienic products, ambulances, transport vehicles, firefighters and more. pic.twitter.com/rYQr3Zs036

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 28, 2023