Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Встреча прошла в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Данная информация приводит в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun, attended the reception hosted by @POTUS on the sidelines of the high-level week of the 78th session of #UNGA. pic.twitter.com/VzuBIWRppw

