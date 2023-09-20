Гаджиев предупредил международные СМИ

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Я призываю международные средства массовой информации быть осторожными в некоторых терминологиях.

Об этом на брифинге для представителей аккредитованного в Баку дипломатического корпуса в МИД сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что используются такие выражения, как «этническая чистка в Карабахе», которые абсолютно неприемлемы:

«Мы гордимся тем, что в Азербайджане проживает ряд народов. Также будут созданы условия для проживания армянского населения Карабаха на территории Карабаха. Конечно, будет некоторое потенциальное недовольство. Но следует знать, что намерением Азербайджана является обеспечение их безопасности».