Историк: Армения – разменная монета, пешка, которой можно будет пожертвовать

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Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал сближение США и Армении и высказал свое мнение о скрытых геополитических причинах данного шага Вашингтона и о месте Турции и тюркского мира в далеко идущих стратегических планах США.

«Пока Ереван ведет армяно-американские военные учения, министр обороны страны Сурен Папикян встретился с послом США Кристиной Куин и американскими генералами. В чем причина активизации американцев в Армении? Ведь казалось бы – где Америка, а где Армения?» – вопрошает аналитик.

«Дело тут совсем не в желании вырвать у России плацдарм на Южном Кавказе или принять на себя тяжелое бессмысленное бремя нового стратегического союзника Армении, окруженной враждебными соседями.

Как-то так получилось, что у Армении плохие отношения не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Грузией. А теперь они даже и с Ираном начали цапаться. Так бывает, когда страна заходит в тупик.

Но здесь совсем другое. Американцы играют в большую и очень важную стратегическую игру против Китая», – уверен Чернышевский.

«После провозглашения идеи создания пути из Индии в Европу, который очень хорошо соединяется и компонуется с «зеленым переходом» и необходимостью выводить из Европы промышленность эпохи углеводородов, возник вопрос – а куда ее выводить? В Индию как раз и будут выводить, а уже из Индии пойдет поток премиум-товаров на европейский рынок. Но сам это путь лежит через Персидский залив, Саудовскую Аравию, Израиль и Грецию», – констатирует эксперт.

«Почему именно Грецию? А все по той же причине, как и внезапно проснувшийся интерес Вашингтона к Еревану. Америке нужно поставить болевые точки, с помощью которых она сможет воздействовать на Турцию и далее – на весь тюркский мир, на проект Великого Турана тюркского Содружества народов, на один из немногих существующих и реально воплощаемых в жизнь проектов геополитического развития. И дело тут не в стремлении этот проект как-то ограничить или вообще ликвидировать, в отличие от совершенно четкой цели перебить индийской дорогой проект «Один китайский пояс, один китайский путь». Нет», – заявляет специалист.

«Смысл здесь именно в том, чтобы поставить Турцию в положение просителя, который будет вынужден стучатся в дверь к этому новому геополитическому проекту и просить его принять. И соответственно, раз он просит, то не может ставить условия подобные тем, которые Эрдоган выставляет, требуя разные преференции и льготы для своей страны при приеме Швеции в НАТО», – отмечает историк.

По его словам, американцы очень четко понимают свою цель, поэтому они обхаживают двух врагов Турции – Грецию и Армению. Одну уже пригласили в этот проект, а Армения просто нужна как разменная монета, как пешка, которой можно будет пожертвовать, но при случае которой можно будет и укусить. Соответственно, отсюда и интерес, внезапно возникший к Еревану у далекого Вашингтона.

«Смысл здесь вовсе не в сохранении армянской независимости, а именно в аккуратном стремлении поставить Турцию в положение просителя и тем самым интегрировать в этот проект весь Пантуранский мир на выгодных для США условиях.

Тонкая игра? Да! И американцы могут ее вести», – подытожил Чернышевский.