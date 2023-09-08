Эксперт анонсировал подорожание мяса в Азербайджане и назвал причины

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Позади лето – сезон относительно дешевых овощей и фруктов, благодаря которым можно было обходиться легкими завтраками, обедами и ужинами. Но наступила осень, и ежедневный рацион питания уже не может ограничиваться легкими перекусами. А с осенью в обнимку пришли и новые цифры на ценниках в магазинах и овощных лавках. Бытует мнение, что «все дорожает перед подорожанием». В нашей стране все дорожает: и когда растет цена на нефть, и когда цена на нее падает. Одним словом, мы настолько привыкли к тому, что цены постоянно растут, что уже считаем эту тенденцию чем-то вроде национальной традиции, а традиции надо чтить…

Согласен с мнением автора глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. В ходе блиц-интервью изданию Minval.az он заявил: «Мы все должны понимать, что однажды поднятые цены, не упадут уже никогда. И последние годы мы наблюдаем, как цены, однозначно, только повышаются».

– Иногда потребитель думает, что, возможно, азербайджанский рынок интегрирует в мировой, но на самом деле, это не так. Точнее, визуально как будто бы процесс интеграции идет, а де-факто мы ни разу не видели, чтобы падение цен на продукты или товары на мировом рынке отражалось на азербайджанском рынке. Только, когда цены на мировом рынке растут, Азербайджан тут же реагирует, повышая цены у себя. Неслучайно то, что президент на всех экономических мероприятиях говорит, что на азербайджанском рынке присутствуют монополия и признаки картельных сговоров. На самом деле – это так. Но я хочу конкретно остановиться на вопросе повышения цен на продукты питания, в частности на мясо, которые к концу года вообще перестанут радовать покупателя. Так, баранина подорожает до 20 манатов за 1 кг, говядина снова повысится в цене, хотя, казалось бы, куда уже выше. Причины тому есть: спрос опережает предложение.

Первая причина повышения цен на мясо – туризм. Летом я посещал западные регионы страны, был в Губа-Хачмазской зоне, Гусаре, где наблюдал большое скопление народа в зонах отдыха. Очень много туристов, особенно в Шахдаге, где в отелях стоимостью 270 манатов за сутки не было мест, все было занято. В таких местах, как правило, потребляется очень много мяса, и спрос настолько велик, что, если посетителям предложили бы вместо баранины собачатину, они бы этого и не заметили. Весь этот спрос на мясо сильно поднимает цены на этот продукт.

Вторая причина – повышение цены на кормовые для скота. В частности, речь идет о люцерне, которая в прошлом году стоила 2,5 манатов, а в этом году уже 5 манатов. И этот фактор, естественно, тоже отражается на итоговой стоимости мяса.

Третий фактор – засуха в регионах и монополизм в области полива. В стране истощены водные ресурсы, этот факт неоднократно подчеркивали экологи, и, кроме того, с каждым годом вода все больше захватывается большими фермерскими хозяйствами, и потому у обычных сельчан наблюдается сильная нехватка воды для полива.

Четвертый фактор – посредники, без вмешательства которых просто невозможно продать скот. Посредники эти создали просто невыносимые условия на рынках, добавляя 15-20% на стоимость продаваемых животных.

Пятый фактор – высокая аренда на «цивилизованных» бойнях, создаваемая Агентством продовольственной безопасности. (АПБ)

Мясники включают эту цену в конечную стоимость продукта. И потому гражданам гораздо выгоднее приобретать мясо в нецивилизованных уличных «забойниках», не хотят они покупать мясо в магазинах не только из-за высоких цен, но еще и потому, что не верят в силу работы АПБ, и на то есть причины. В СМИ довольно часто появляются сообщения МВД о том, что были задержаны продавцы мяса сомнительного происхождения (ослятина, конина, мясо мертвых животных). АПБ должно завоевать доверие потребителей, чтобы люди не отдавали предпочтение мясным точкам около уличных «забойников», а со спокойным сердцем покупали продукт в магазинах и супермаркетах, не боясь отравиться мертвечиной. И пока не будут искоренены все просчеты и причины повышения цен на мясо, оно будет расти в цене.

– А как насчет подорожания овощей и фруктов? Ведь цены на эти продукты тоже неутешительные, кроме того, заканчивается сезон, и снова на прилавках появится импорт, за который придется платить вдвойне.

– Причиной повышения цен на сельхозпродукты тоже является монополия, растущая с каждым годом, в частности распространяется она на садоводческие хозяйства и огороды, и потому продукция, поставляемая в Баку, доходит до прилавков уже обросшая двойной ценой. Кроме того, садоводы и огородники так же страдают от нехватки поливочной воды из-за монополизма в этой сфере. Вся эта ситуация может привести к новым картельным соглашениям, и пока не будет исполняться закон об объединении сельхозработников в кооперации, принятый более 10 лет назад, пока этого не случится, цены будут расти год за годом.

И потому неудивительно, что азербайджанский потребитель тратит 60-70% своих ежемесячных доходов на продукты питания, тогда как в развитых странах граждане на покупку продуктов тратят примерно 25% своего дохода. Причем дело не только в деньгах, дело в качестве, так как в таблице ВОЗ по продолжительности жизни человека Азербайджан в списке из 190 стран стоит на 119-м месте, а несколько стран африканского континента опережают нас по уровню и продолжительности жизни. То есть мы даже Африку не догнали.

Яна Мадатова