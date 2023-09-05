Эксперт: Армении надо засунуть подальше свою гордость и мириться с азербайджанцами и турками (видео)

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Как сообщает Minval.az, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал развитие ситуации на Южном Кавказе, отношения Армении со своими ближайшими соседями и последние заявления ее лидера Никола Пашиняна.

«Ранее я говорил, что Пашинян будет пытаться спасти свою страну, свой народ, дрейфуя и отделяясь от проигравшей, прогнившей и разваливающейся России с тем, чтобы как-то уцелеть, зажатой между Турцией и Азербайджаном и находясь в плохих отношениях с Грузией. Вот он туда и идет.

Следует знать, что современная Армения была создана Россией в 19-м веке. Россия организовала переселение армян на земли Иреванского ханства, которое к тому времени было на протяжении многих столетий тюркским. Соответственно, стратегический курс армян был исторически обусловлен и замыслами Российской империи, и чувством благодарности народа, который присоединился к России, переселившись на эти земли, когда-то, быть может тысячу лет назад, бывшими землями их предков, но к 19-му веку давным-давно уже не бывшими», – констатирует Чернышевский.

«Вот это стратегическое заблуждение стало исторической ошибкой армян. Теперь им нужно платить за эту ошибку, и чтобы плата была умеренной, следует прежде всего думать о том, кто и где будет союзником Армении.

Россия не может выполнять эту роль, она уходит с Южного Кавказа. Об этом Пашинян сам сказал. «Мы уже видели, как Россия в один месяц, в один день уходила и бросала все, и сейчас это происходит снова», – процитировал эксперт Пашиняна.

Это констатация реального факта Россия больше не может играть на Южном Кавказе ту роль, которую она играла с 19-го века. Это время подошло к концу. Соответственно, у народа и страны, которая была создана как форпост российского влияния в регионе, возникает вопрос – а как дальше существовать? И ответ на этот вопрос очень прост – надо помириться с соседями. Нельзя жить, опираясь на далекую северную империю, которая бросает вас. Или на Францию, которая слишком далеко, и которая в Африке не может свои интересы защитить. Куда она в Армению полезет? Соединенные Штаты? На словах – да, но американцам не до Армении, у них своих проблем хватает. Есть глобальные проекты, которые для них важнее. Например – Пантуранский проект. И что тогда будет с Арменией?» – вопрошает он.

«Ей надо не с великими державами за океаном договариваться, а налаживать связи с союзниками, с соседями, ближайшими по жизни, как говорится.

Кто это может быть? С кем живешь – с тем и договаривайся. Они и будут друзьями и союзниками. Отношения следует наладить. Это нормально по жизни, значит и в политике так же.

Грузия прежде всего. Христианская, близкая к Армении. Почему враждуют? Извините, армянская политика тому мешает. Помиритесь с грузинами, вам сразу станет легче.

Турция и Азербайджан. Помиритесь с ними – это важно для выживания. Засуньте свою национальную гордость куда подальше, к тому же она не всегда оправдана. Думайте о будущем своих детей, внуков, о своей стране, и вам станет проще. Ведь ни Турция, ни Азербайджан не посягают на территорию Армении. Она им не нужна. В современном мире передвигать пограничные столбы только России нужно, а нормальным странам – нет», – утверждает историк.

«А помирившись с Турцией и Азербайджаном, который уже заявил, что у него нет никаких территориальных претензий к армянскому государству, можно налаживать взаимовыгодные экономические связи, использовать свое выгодное географическое положение такой своеобразной «пробки» на пути из Турции в Баку, а затем через Каспий в тюркский мир Центральной Азии. И пожалуйста – Армения при таких условиях будет получать выгоду от такого транзитного положения. Но главное – мир будет. А не вот эта вооруженная во все стороны, по всем азимутам осажденная крепость маленькой горной страны, у которой ничего нет – ни ископаемых, ни оружия. Она не может выживать в одиночестве.

Перестаньте быть воинственным форпостом России на Южном Кавказе, и ситуация значительно облегчится.

Но для этого в Армении очень много сложностей. Предстоит преодолеть наследие карабахского клана, который правил в Армении в интересах, прежде всего, Карабаха. Да, там тяжело, там все сложно. Но следует смотреть в лицо реальности», – предупреждает Чернышевский.

«Есть такая штука – Брестский мир. Его Ленин подписал для того, чтобы спасти советскую власть. А у Армении сейчас проблема аналогичная – спасти народ и страну. И придется чем-то жертвовать. Извините, вы проиграли войну, поэтому еще раз могу выразить свою точку зрения, которая продиктована здравым смыслом: армянскому государству надо засунуть подальше свою национальную гордость и исходить из реальных задач спасения своего народа.

Пашинян пытается это делать, но ему мешают ультрапатриоты, которые бегают, орут, вопят и что-то требуют. А чего они требуют? Новой войны? Чтобы их опять разбили и ликвидировали как государство? Не поможет никто! Ни Россия, ни Франция, никто не поможет!

С кем воевать собрались? С Турцией, с Азербайджаном, превосходящими вас по всем статьям? Бред. Думать надо о людях, а потом уже об историческом прошлом, геополитических амбициях, чувстве собственного величия. О людях сначала надо думать. Люди Армении должны быть живы, они должны жить нормально. Вот эти две задачи решите, а дальше уже сами не захотите воевать», – уверяет он.

«По-моему, из такой простой логики, глубокой житейской человеческой логики, надо сказать, исходит премьер Пашинян, который находится в очень тяжелом положении в стране, зажатой между карабахским кланом, армянскими националистами, реваншистами, которые не понимают, как и в любой другой стране, что, извините, надо амбиции по амуниции протягивать.

Повторюсь, что ни Турция, ни Азербайджан к нынешним международно признанным территориям Армении претензий не имеют. Это фундаментальное основание для того, чтобы армяне могли помириться с азербайджанцами и турками вопреки какой-то исторической памяти, историческим мифам. Но извините – история уже прошла, а жить надо сейчас и в будущем. Это важнее.

Думаю, что последние заявления Пашиняна показывают, что Армения медленно движется в сторону признания новых геополитических реалий», – подытожил аналитик.

