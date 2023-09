Гаджиев встретился с руководителем СНБ Израиля

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Израиле в соцсети X.

Стороны обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов.

Today Assistant to @presidentaz, Head of foreign policy affairs department at President Administration @HikmetHajiyev and 🇮🇱 National Securuty Adviser @Tzachi_Hanegbi met to discuss bilateral relations and exchanged views on regional matters

🇦🇿🇮🇱#Azerbaijan #Israel @IsraeliPM pic.twitter.com/lN5xSXDFtk

— Embassy of Azerbaijan to Israel (@AzEmbTelAviv) September 5, 2023