Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана

С юридической точки зрения армяне, которые родились в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Но в ходе оккупации Карабахского региона Армения проводила политику аннексии и выдавала нелегальные паспорта практически всем армянским жителям региона.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В интервью TRT World он отметил, что армянские жители Карабаха должны подать заявление о приеме в гражданство Азербайджана. Это станет свидетельством того, что они признают суверенитет и законы Баку, приняв азербайджанское гражданство.

Гаджиев заявил, что Азербайджан обеспечит языковые, культурные, религиозные и муниципальные права карабахских армян.

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан является членом различных международных конвенций, в том числе Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) Совета Европы.

«В рамках таких конвенций мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона», – сказал он.

