Возможно ли создание «азиатских НАТО» и нужны ли они вообще?

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В новых геополитических реалиях действующие антагонистичные друг другу военные блоки, скорее всего, обречены на постепенный развал. Но страсть к формированию новых «азиатских НАТО» – прокитайских, антикитайских, антироссийских и еще каких-то не вполне внятных просматривается четко. Вопрос, однако, в их мифичности или реальности, вреде или необходимости.

Еще в прошлом году участие Австралии, Японии и Новой Зеландии в Мадридском саммите НАТО больше обычного напрягло Китай и Россию. Пекин счел, что появление на мадридском саммите Североатлантического альянса этих трех стран – сателлитов США, является предвестником создания своего рода «азиатского НАТО». Целью этого будущего блока Пекин назвал «сдерживание КНР».

А в России уже опосля заговорили о реализации Вашингтоном его военной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и предрекли, что деятельность «азиатского НАТО» будет направлена, помимо Китая, еще и против России. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев даже охарактеризовал еще не существующий блок «агрессивным» не только в отношении Москвы и Пекина, но и направленным «заодно для усмирения ныне независимых государств».

Но потихоньку к формированию «азиатского НАТО» (возможно – теоретическому, для острастки) Вашингтон «пристегнул» Южную Корею, сами США и Канаду. Однако такая конфигурация, то есть с участием США и Канады, на видимом уровне видится довольно мифической – если «азиатское НАТО» и будет создано, то официально в нем не будет ни Вашингтона, ни Оттавы, – однако «разделять и властвовать» в теневом порядке станет, понятно, — первый.

Это, однако, теоретическая ситуация дня сегодняшнего, поскольку неизвестно, как в обозримом будущем сложится судьба самого НАТО – он вполне может распасться на блоки и, скорее всего, вопрос прояснится после итогов украинской войны, которая может придать смелость государствам Старой Европы оторваться от руководимого альянсом Вашингтона: она пока «забыла» о своем желании создать Европейские Вооруженные силы, о чем велись разговоры при президенте Трампе и даже раньше, но этот вопрос актуализируется почти наверняка. Собственно, та же участь может постичь и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую может покинуть пара состоящих в ней стран, но «свято место пусто не бывает» – вакантные ниши будут заполнены и, не исключено, с некоторым перебором. И тут опять-таки многое будет зависеть от итога украинской эпопеи.

Между тем существуют опасения стран – антагонистов Москвы и Пекина, – что последний создает свой военный блок в Азии – то есть второе «азиатское НАТО». Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с коллегами на саммите «Китай – Центральная Азия» – предварительно государствам региона было предложено продумать меры по взаимодействию в вопросах безопасности и их «конструкцию».

Это дало основание усмотреть в соответствующей инициативе создание почвы для формирования своего рода «азиатского НАТО»: заводка пошла от нарастающей критики США в адрес Поднебесной и обнародованной Вашингтоном стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе (понятие, введенное США взамен Азиатско-Тихоокеанского региона – АТР), в котором Китай (местами) имеет значительное влияние с перспективой его нарастания. Не обошли стороной США и Юго-Восточную Азию. Все эти государства крайне разнородны, значит, партнеры – как Китая для «его НАТО», так и США для «их азиатского НАТО» – определяются выборочно.

Главное для США, чтобы они наращивали антикитайскую риторику и имели выгодное географическое положение по отношению к КНР, позволяющее блокировать его морские и иные пути. Все это, естественно, под видом «установления демократии» в соответствующих странах по американским лекалам, однако с развитием военно-политического сотрудничества, на которое пошел (но как поступит в дальнейшем?) лакомый для всех кусочек – Индия. А Тайланд дал согласие на размещение на своей территории довольно крупного воинского контингента США.

Красноречиво и то, что в нескольких тайских провинциях американцы провели масштабные учения с участием собственно Тайланда, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Индии и Австралии. Китаю была предложена роль «партнера по оказанию гуманитарной помощи».

США также пытаются закрепить за собой Филиппины, ранее не слишком к ним расположенные: они выделили Маниле 82 млн долларов на улучшение инфраструктуры действующих американских военных объектов и для еще четырех новых. В общем, Филиппины, похоже, подняли руки вверх, хотя законодательство страны запрещает постоянное базирование иностранных войск на ее территории. Но «зелень», хоть и малая, делает чудеса.

Конечно, не факт, что «азиатское НАТО» под эгидой США сформируется за счет всех вышеуказанных стран, каждая из которых имеет собственные интересы, не обязательно входящие в интересы США. Равно как маловероятно, что Китай склонит к открытому участию в «своем азиатском НАТО» государства Центральной Азии (они, хоть и в разной степени, двигаются по пути многовекторности, стараются не сильно раздражать Запад, хоть и во многом зависят от КНР и РФ и сотрудничают с ними). А «такому» блоку Россия не может довериться полностью: в итоге «азиатское НАТО 2», то есть китайское, может в отдаленном будущем обернуться против Москвы. Ну а с «азиатским НАТО 1» под протекторатом Вашингтона и так все понятно.

Говоря о возможном и наиболее реалистичном формировании «азиатского НАТО 1». Скорее всего, в этом плане Вашингтон может рассчитывать на усеченный формат с участием Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии (Сеул, кстати, отказывается поставлять Украине летальные виды вооружения), но заявляет, что ни о каком «азиатском НАТО» речи нет. Реально же, думается, если военно-политический блок не сформируется на основе, как минимум, указанных стран, то только потому, что идея провалилась, и Азиатско-Тихоокеанский регион ее не принял, дабы не осложнять отношений с Пекином и, что не менее важно, не нарваться на повторение у себя событий, близких к украинским (ситуацию вокруг Тайваня еще никто не отменял). Словом, деньги и вооружение у США берут, но доверия к этой стране нет. И еще раз: многое будет зависеть от исхода войны в Украине.

Важный момент: Южная Корея предпочитает прямое военное сотрудничество с США, то есть вне Японии (все еще может измениться), и Сеул открыл свое представительство при НАТО.

Если «азиатское НАТО 1» все же сформируется, то появится и номер 2 под эгидой Китая (возможно, последний пойдет на опережение), поскольку Пекин подвергнется массированному давлению в регионе, и в таком случае ему придется рассчитывать на Россию, Иран, Северную Корею – государства Центральной Азии будут, вероятно, выступать с нейтральных позиций, не желая доводить отношения с США до патовых. Ведь Вашингтон прямо заявил: Поднебесная представляет собой «системный вызов евроатлантической безопасности» и «величайшую опасность для американцев».

Заметим, в контексте «большой опасности» для мира и Америки, Россия и Иран отошли как бы на второй план. Почему? Потому что Китай стал гораздо сильнее России в военном плане, а, возможно, и самих США.

В августе посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй дал ТАСС интервью, касающееся действий НАТО, в котором, в частности, сказано, что «куда бы НАТО ни протянул свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира». И в последнее время альянс «протягивал свои руки все дальше и дальше, пытаясь вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. НАТО два года подряд приглашал Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию принять участие в саммите НАТО и подписал «индивидуальную программу партнерства» с четырьмя странами. В 2024 г. НАТО также планирует открыть первый офис связи в Японии. Его стремление продвинуться на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, вызывает большую настороженность и решительное возражение стран региона. Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг написал статью, в которой говорит, что расширение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, сродни чуме, эта фраза выражает общее беспокойство стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

Расширение НАТО на восток, в АТР, подчеркнул посол, серьезно нарушает Устав ООН и не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права (конкретную расшифровку этого документа опустим). Отметим, однако, что дипломат акцентировал внимание на продолжении альянсом трансграничной экспансии с целью провоцирования военного противостояния в АТР, от которого в отношении НАТО не исходит никакой опасности. Соответственно, у НАТО «нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную самооборону».

«Запутав Европу, – сказал Чжан Ханьхуэй, – НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе». И расширение альянса, ставшего геополитическим инструментом США, в том числе, до Азиатско-Тихоокеанского региона, призвано служить гегемонии США и связано с реализацией «Индо-Тихоокеанской стратегии» США, уже сколотивших в АТР военный блок AUKUS и создавших «Четырехсторонний механизм» в составе США, Японии, Индии, Австралии и других «мелких группировок».

Теперь же США, полагает посол, хотят ввести в АТР военную организацию НАТО в целях интеграции системы европейских и азиатских альянсов для разделения расходов и давления, чтобы Вашингтон смог подавлять и сдерживать Китай и Россию, поддерживать глобальную гегемонию и «раздуть так называемую китайско-российскую угрозу». Под этим предлогом США продвигаются на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Словом, региональная напряженность усиливается, и уже в самой «Старой Европе» слышны голоса против открытия офиса НАТО в Японии, поскольку устав альянса четко ограничивает его географический охват.

Именно этот последний факт и объясняет, вероятно, упертость в создании «азиатского НАТО 1», дабы не возникало вопросов по поводу его легитимности. Ну а вмешательство в его дела из «центра управления миром» – это уже детали, к которым все привыкли.

Когда вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева спросили, собираются ли Россия, Китай, другие крупные военные державы (а также, почему-то – Индия) создать военный союз (по факту – «азиатское НАТО 2), он ответил, что «Это не является темой нашей повестки дня», и никаких подобных «сюжетом» с Пекином и Нью-Дели не обсуждается.

С Нью-Дели – понятно, хотя – не до концы. Но как насчет Китая? Позволит ли «Восточный дракон» провести себя на мякине? Вряд ли. Вопрос, однако, в том, во-первых, кто реально может стать его союзником по «азиатскому НАТО»; во-вторых, нужна ли миру, в частности, Азиатско-Тихоокеанскому региону, межблоковая конфронтация?

Ответ однозначный – не нужна. Но она может быть спровоцирована фактическим расширением НАТО в АТР, а как будет называться новый блок – не имеет никакого значения.

С большой долей вероятности его сколотят – другое дело, какие страны будут наиболее активны в «азиатском НАТО 1» и «азиатском 2» – помимо, разумеется, Китая и самих США. Но, скорее, противостояние двух азиатских блоков не дойдет до военной конфронтации и будет лишь подспорьем в холодной войне, расширением и укреплением гегемонии США. Но это в том случае, если за Тайвань не грянут всамделишные бои.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az