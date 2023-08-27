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Месси отличился в дебютном матче в МЛС (видео)

Месси отличился в дебютном матче в МЛС (видео)

Нападающий Лионель Месси дебютировал в МЛС за «Интер Майами». Он вышел на поле в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Аргентинец остался в запасе и появился перед публикой в Нью-Йорке лишь на 60-й минуте, сменив на поле Леонардо Кампана. На 89-й минуте форвард успел отличиться — это его первый гол в американском чемпионате и одиннадцатый в составе «Интера».

В МЛС «Интер Майами» победил впервые за 11 матчей и с 21 очком поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» идёт 11-м с 29 баллами.

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