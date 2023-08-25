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Алиевы приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции «Союгбулаг» (фото)

Алиевы приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Кяльбаджарский район приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции «Союгбулаг» мощностью 5,3 МВА Открытого акционерного общества (ОАО) «АзерЭнержи».

Президент ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной на станции работе.

Было сообщено, что малая гидроэлектростанция «Союгбулаг», расположенная на многоводной реке Тертер, протекающей по территории Кяльбаджарского района, полностью реконструирована «АзерЭнержи». На этой станции, полностью разрушенной покинувшим территорию врагом, все оборудование и пригодные части были разобраны и вывезены, а части, которые невозможно было вывезти, уничтожены. В соответствии с поручением главы государства о превращении освобожденных от оккупации территорий в зону «зеленой» энергии, «АзерЭнержи» реконструировало главную водоприемную установку гидроэлектростанции, деривационный трубопровод протяженностью 6 километров, машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с «зелеными» сертификатами, генераторы, панели управления и автоматизации европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему проложена 6-киловольтная кабельная линия протяженностью 6 километров, которая соединена с оптической кабельной линией. На случай форс-мажорных ситуаций на территории также установлен резервный дизель-генератор.

Глава государства ввел в действие малую гидроэлектростанцию «Союгбулаг».

Было отмечено, что малая гидроэлектростанция «Союгбулаг» полностью интегрирована в энергосистему и подключена к централизованной системе SCADA, которая позволяет осуществлять дистанционное управление. Станция будет производить 15,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год.

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