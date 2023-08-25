Представлен отчет о космическом мониторинге рудных месторождений на территории Армении

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25 августа состоялась презентация отчета о космическом мониторинге рудных месторождений на территории Армении, сообщает «Азертадж».

В отчете содержится подробная информация об ущербе, наносимом экологии Азербайджана и других сопредельных стран в результате добычи на эксплуатируемых на территории Армении рудниках.

Представивший доклад председатель общественного объединения «Специалисты в области водопользования» Амин Мамедов довел до внимания, что добыча на Гафанском, Воскедзорском, Арджутском, Юхары Варданидзорском, Мегхасарском, Азатекском, Арманисском, Гарабердcком, Меградзорском, Ханкасарском, Шамлухском, Соткском, Амулсарском, Агаракском, Тегутcком, Караджанском, Айгедзорском, Личкском, Мгартском, Софи Бинайском, Дастакертском, Разданском, Тухманукском, Марджанском и Личгвай-Тейском месторождениях полиметаллов, золота, серебра, молибдена и цинка наносит серьезный ущерб окружающей среде и вызывают экологические последствия. Было отмечено, что при росте инвестиций в горнодобывающую промышленность Армении обостряется экологическая ситуация в регионе. . Расположение многих рудников близ источников воды приводит к сбросу в реки вредных химических отходов.

Около 70 процентов наземных водных ресурсов формируется на территории соседних стран за счет трансграничных водных потоков. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, проходящих через Азербайджан, любые меры по горнодобывающей промышленности, осуществляемые на ее территории, обязательно затрагивают нашу страну с экологическом плане. Будучи членом конвенции Эспо, Армения должна консультироваться по поводу горнодобывающей деятельности, осуществляемой на территории страны, и во многих случаях должна получить согласие Азербайджана. После получения согласия должны быть предприняты некоторые действия.

Амин Мамедов отметил, что пылевые массы, распространяющиеся с этих рудников, и химикаты, используемые в производственном процессе, представляют большую угрозу как для водных ресурсов, так и атмосферного воздуха нашей республики.

Другие выступавшие отметили, что результаты космического мониторинга рудников на территории Армении показывают, что добыча на этих месторождениях очень вредна для нашей страны. Было отмечено, что, несмотря на то, что эксплуатация полезных ископаемых является прибыльной сферой, она оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Этапы переработки при активной эксплуатации сопровождаются многочисленными экологическими проблемами. При мониторинге территорий такого типа широко используются космические методы. В настоящее время различные спутники обеспечивают регулярные изображения поверхности Земли на разных дистанциях. Такие особенности, как широкий охват спутниковых изображений, оперативная доступность данных по любой территории и их объективность делают их незаменимым инструментом мониторинга окружающей среды. Сравнительный анализ изображений, полученных в разные периоды, позволяет обнаружить изменения, происходящие на территории, определить динамику и тенденции изменений.

Отметим, что упомянутый отчет подготовлен коалицией НПО Environmental Protection First при поддержке Космического агентства Азербайджанской Республики. В презентации приняли участие представители государственных учреждений, международных организаций и посольств, общественных организаций и медиа структур.