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Путин: Пригожин совершил в жизни некоторые серьезные ошибки

Путин: Пригожин совершил в жизни некоторые серьезные ошибки

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил в жизни некоторые серьезные ошибки, но при этом он добивался и нужных результатов для общего дела, отметил президент РФ Владимир Путин.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы», – поделился воспоминаниями Путин.

Также президент России рассказал о делах Пригожина в Африке.

«Бизнесмен Евгений Пригожин занимался в Африке нефтью и газом, а также драгоценными камнями и металлами», – сказал Путин.

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