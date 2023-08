Тойво Клаар обсудил в Ереване усилия ЕС по поддержке мирного процесса в регионе

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин и глава миссии ЕС в республике Маркус Риттер провели неформальную встречу в Ереване.

Об этом сообщает миссия ЕС (EUMA) в cоцсети X.

«Они обменялись мыслями и информацией о региональных событиях и об усилиях ЕС по поддержке мирного процесса в регионе», – говорится в сообщении.

