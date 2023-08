ВСУ уничтожили новейшие российские танки (видео)

Украинские военные смогли остановить попытку атаки российских войск в Донецкой области. Они подбили три вражеских танка Т-90М «Прорыв». Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Twitter (Х).

«Три российских танка Т-90М «Прорыв», транспортно-тягач МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены в районе села Андреевка Донецкой области», – сказано в сообщении украинского ведомства.

Стоит заметить, что Т-90М – это новейший серийный российский танк. Его разработка началась еще в 2004 году, а конструирование – в 2010. Первые Т-90М на были переданы Вооруженным силам РФ только в 2020 году.

Экипаж танка состоит из трех человек, масса – 48 тонн, калибр пушки – 125 мм, а максимальная скорость – 70 километров в час.

A breakthrough has failed.

Three Russian T-90M «Breakthrough» tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2023