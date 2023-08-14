Представители турецких СМИ посетили освобожденные территории (фото)

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Турецкие журналисты в рамках поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана 14 августа побывали в селе Агалы Зангиланского района.

Здесь их встретили сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, сообщает «Азертадж».

Прибывшим из братской страны представителям СМИ была предоставлена подробная информация о селе Агалы. В частности, говорилось о том, что за 27 лет оккупации Зангиланский район был полностью разрушен армянами, а вся его инфраструктура – уничтожена. Природа района подверглась экологическому терроризму. Однако в 2020 году, после блестящей победы Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, как и на всех освобожденных от оккупации территориях, в Зангилане был дан старт широкомасштабным строительно-восстановительным работам. На основе концепции «Умное село» в Агалы в короткие сроки была проведена созидательная работа. Именно жители села Агалы первыми вернулись на родину в соответствии с программой «Великое возвращение».

Отмечено, что несколько дней назад был осуществлен очередной этап Великого возвращения в село Агалы, сюда вернулись еще 22 семьи в составе 106 человек. В настоящее время в Агалы проживает 108 семей общей численностью 526 человек. Жители села получили возможность трудоустроиться в различные государственные учреждения, на объекты общественного питания, в строительные компании, на швейную фабрику и в другие места. Для переселившегося населения создана вся инфраструктура – центр государственных услуг, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и др.

Турецкие журналисты также были проинформированы о продолжающемся стремительными темпами строительстве проходящих по территории Зангилана железной дороги Горадиз – Агбенд и автомобильной дороги Ахмедбейли – Горадиз – Миндживан – Агбенд. Было отмечено, что Зангиланский международный аэропорт, строительство которого началось в апреле 2021 года с целью превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр, был введен в эксплуатацию при совместном участии президентов Турции и Азербайджана.

Было подчеркнуто, что одним из важных вопросов в деле восстановления Зангилана является восстановление разрушенной в период оккупации экосистемы. Природный платановый лес, существовавший вдоль бассейна Баситчай, был самым крупным лесом в своем роде в Европе и вторым по величине в мире. Однако в результате оккупационной политики Армении платановые леса подверглись экоциду. Для восстановления экосистемы Зангилана после завершения оккупации было посажено 20 тысяч платанов и посеяно около 1000 килограммов семян дуба. В Зангиланском районе также предусмотрено создание отраслей, которые могут способствовать развитию устойчивого сельского хозяйства, туристической сферы, особенно экотуризма и сельского туризма. Все эти работы внесут важный вклад в обеспечение занятости проживающего здесь населения.

Затем представители турецких СМИ побывали на территории села Агалы и непосредственно ознакомились с проделанной работой.