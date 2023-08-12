В Азербайджане возросли тарифы на ряд медицинских услуг

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Увеличено число медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Так, в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию», утвержденный Кабинетом министров Азербайджанской Республики, добавлено 794 новых медицинских услуги. В результате число медицинских услуг в пакете услуг было доведено до 3 344.

Как сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, увеличилось число амбулаторных, лабораторных, инвазивных радиологических и стационарных медицинских услуг.

Новые услуги также включают операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в течение календарного года за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования устанавливается лимит на количество трансплантатов печени (100), почек (150), костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток (20). Отметим, что подготовка и оперирование донора входит в тариф медицинского обслуживания.

Пакет услуг также включает в себя такие операции, как замена сердечных клапанов, операции врожденных пороков сердца, эндоваскулярные операции, выполняемые минимально инвазивным методом, операции на головном мозге, удаление доброкачественных опухолей мозга, хирургическое удлинение костей, мышц, фиксация сухожилий, хирургическое лечение сколиоза, и другие операции.

В то же время тарифы на 1 390 медицинских услуг были изменены и приведены в соответствие с актуальными рыночными ценами. В качестве примеров услуг с повышенными тарифами можно упомянуть:

Увеличение тарифов по специализированной амбулаторной медицинской помощи:

Осмотр у квалифицированного врача – тариф увеличен с 17 до 25 манатов

Осмотр у гинеколога (с УЗИ) – тариф увеличен с 25 до 35 манатов

По лабораторным услугам:

Поверхностные антитела к гепатиту В (HBsAb) – тариф увеличен с 5 до 16 манатов

Кальциферол (витамин D) – тариф увеличен с 13 до 21 маната

По стационарным медицинским услугам:

Помощь при родах – тариф увеличен с 350 до 500 манатов

Операция по коронарному шунтированию одной коронарной артерии – тариф увеличен с 4 000 до 4 500 манатов

В соответствии с другими изменениями, внесенными в пакет услуг, был отменен страховой лимит на операции по кохлеарной имплантации и внутрисуставному эндопротезированию с лимитом 300 в течение года.