Образ победителя кривдой не замарать

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Правда превращается в неудобную категорию для тех, кто жаждет выгодополучения, вопреки здравой логике и честности. Нечистоплотным судьям и адвокатам, как видится, проще кооперироваться с носителями кривды, нежели занять место рядом с правдой.

Журнал Forbes, более века занимающийся предоставлением трибуны профессиональным авторам и успешным героям, поистине выполняет благую миссию, охотно распространяя формулы успешности. При одном упоминании названия старейшего издания в воображении всплывают позитивные ассоциации, благотворно воздействующие на умонастроения.

Однако местами Forbes озадачивает, особенно в случаях, когда размещает предвзятые публикации, никак не коррелирующиеся с действительностью. Не сказать, что авторам присуще подстраиваться под чужое мировоззрение, или журнал сталкивается с дефицитом читательского внимания. Скорее, причиной провалов является тяга к скандальности авторов, у которых фонтанирует иллюзорное воображение.

Эвелина Очаб в погоне за сенсацией кинулась выносить суждения о малознакомой для нее проблеме. Похоже, не за просто так.

В статье о положении на Южном Кавказе она попыталась охватить полную картину действующего положения, не смогла. Ее акценты по армяно-азербайджанскому спору выдались искаженными, если не сказать фальшивыми.

Обычно в подходах к кризисным ситуациям западные журналисты применяют сбалансированный подход, предоставляя трибуну всем сторонам. Бывают, конечно, отклонения от норм, проявления субъективности. В случае с публикацией Очаб Forbes резко ушел прочь от взвешенных стандартов, что не делает чести популярному изданию.

Мало того что автор обходит стороной причины и следствия проблемы, она же говорит о позиции Азербайджана языком негатива. На этом фоне выделяются ее явные симпатии к армянской стороне, в результате чего получился куцый и корявый рассказ о территориальной проблеме.

Так недолго вынести мнение о том, что причиной многолетнего конфликта стал Азербайджан, а не Армения с ее хищническими устремлениями. Баку осенью 2020 года уничтожил милитаристский потенциал агрессора, который принес на Кавказ идеологию войн, конфликтности и зла. Невзирая на очевидный факт, в статье ни слова о том, как агрессор 30 лет держал под оккупацией азербайджанские земли, как жертвой насилия хаев стали около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Легко с помощью фальши конструировать образы вымышленных злодеев, чтобы выгородить настоящих служителей дьявола. Этим и занялась Очаб в своем позорном пасквиле, удружив поверженному агрессору.

Дошло до такого позорного уровня субъективности, что помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил госпоже Очаб в своем аккаунте в «Твиттер» Он обращает внимание аудитории на то, как предвзятый автор бесцеремонно искажает объективную реальность, злоупотребляя селективностью.

Представитель Администрации главы Азербайджана в своем комментарии изобличил авторскую избирательность, обнажив односторонний подход Очаб к проблеме. За такой позицией четко просматриваются контуры ангажированности. Автор внес вклад в деятельность зловредной пропагандистской машины Армении, нанеся удар по мирному процессу.

Х.Гаджиев напоминает автору «Forbes», как нельзя комментировать межгосударственные споры. Очаб, грубо искажая реальность, выступает в роли пропагандистки армянской идеологии, сознательно дезинформирует пользовательскую аудиторию, чем наносит серьезный удар делу стабилизации на Южном Кавказе.

Корча из себя правозащитника, она обходит стороной тяжелое положение почти миллиона азербайджанцев, права которых нарушались и по-прежнему нарушаются со стороны Армении. Словно, госпоже Очаб неизвестны мытарства и тяжелые испытания, выпавшие на долю жертв этнических чисток и геноцидальных актов армянских вооруженных преступников.

Азербайджан интенсивно решает послевоенные восстановительные задачи, исключительно полагаясь на свои силы и ресурсы, поступательно излечивает раны армянской оккупации. Иреван же продолжает минную войну против азербайджанского народа в поствоенных условиях.

Мины армянского производства, установленные на азербайджанских землях после 10 ноября 2020 года, по-прежнему уносят жизни невинных людей в деоккупированных территориях.

В статье истории о тяжелой судьбе сотен тысяч азербайджанцев, по судьбам которых лезвием лихолетий прошлись армянские оккупанты и террористы, словно овеяны табу для Эвелины Очаб. Зато о так называемой проблеме горстки карабахских армян автор толкует в макро спектре. Случайно ли это? Конечно же, нет.

Информации о том, для чего нужна армянской стороне Лачинская дорога, в глобальной сети предостаточно, однако автор популистского изложения делает вид, что не располагает подробностями. Известно же, что Иреван пользовался коммуникацией ради переправки на азербайджанскую сторону взрывчатых веществ, мин, военной техники и личного состава, чтобы вдохнуть жизнь в умирающий сепаратистский организм.

Но Очаб пропускает мимо внимания предложение Баку об открытии дороги Агдам-Ханкенди, чтобы покончить раз и навсегда с спекуляциями вокруг искусственной блокады. Собственно, она имеет место, однако ее создают непризнанные власти сепаратистов, для которых важно нагнетать истерию о нехватке продовольствия, лекарств и других ресурсов жизнеобеспечения.

В своем ответе автору Forbes Х.Гаджиев уместно напоминает о том, как Иреван спонсирует марионеточный сепаратистский режим ради провоцирования новой кампании эскалации, и как для этого самозваные командиры сепаратистов держат в заложниках жителей азербайджанского Карабаха – местных армян. А они ведь – потенциальные граждане Азербайджана.

Понятно, почему очевидные истины в публикации Forbes проигнорированы. Обычно так и бывает, когда за дело берутся нечистоплотные графоманы, преследующие личные и корпоративные цели. Такого склада люди, будучи меркантильными, компрометируют профессию, бросают тень на добросовестных коллег, для которых истина дороже всего.

Жаль, что именитый американский журнал доверяет освещение ответственных тем несерьезным и скользким людям, для которых политические манипуляции являются средством в подавлении объективности и справедливости.

Фальшь недобросовестного автора никогда не станет истиной в последней инстанции, потому что есть большой массив правды, вносящий ясность в историю и сегодняшнюю конъюнктуру армяно-азербайджанского спора. На него и ориентируются десятки, сотни честных авторов, передающих сообществу всю соль проблемы, над которой возвышается внушительный образ победившего Азербайджана.

Тофик Аббасов