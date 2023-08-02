Во Франции численность заключенных установила новый исторический рекорд

Во Франции численность лиц в пенитенциарных учреждениях в июле установила новый исторический рекорд, впервые превысив 74 тысячи.
Об этом сообщает AFP.
Министерство юстиции опубликовало данные, что на июль количество заключенных в стране достигло 74 513 человек, по сравнению с 73 699 в июне.
С этим «скачком» Франция в шестой раз за последнее время обновила рекорд численности заключенных и впервые пересекла отметку в 74 тысячи заключенных.
Европейский суд по правам человека неоднократно критиковал Париж за хроническую проблему переполненности тюрем.
В последнем росте количества заключенных сыграли роль масштабные беспорядки в конце июня-начале июля, спровоцированные смертью подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. Многие совершеннолетние участники беспорядков получили реальные сроки лишения свободы.