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В Батуми задержали протестующих против прибытия круизного лайнера с россиянами (видео)

В Батуми задержали протестующих против прибытия круизного лайнера с россиянами (видео)

Полиция задержала протестующих, участвующих в акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту.

Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

По информации канала, полицейские задержали двух демонстрантов.

В полночь по местному времени в гавани Батуми началась демонстрация против прибывающего из России круизного лайнера, однако полиция не пропустила протестующих. В демонстрации приняли участие гражданские активисты и члены оппозиционной политической партии.

27 июля Astoria Grande уже прибывал в грузинский порт Батуми из Сочи. Оппозиционеры Грузии посчитали это обходом международных санкций. По их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон «Об оккупации», так как ранее они посетили территории Абхазии и Южной Осетии.

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