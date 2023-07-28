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Как украинские морпехи освобождали Старомайорское (видео)

Как украинские морпехи освобождали Старомайорское (видео)

Украинские военные освободили село Старомайорское на западе Донецкой области. Также ВСУ продолжают наступательные действия под Бахмутом.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях фронта – Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому.

«Под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы», – сообщил спикер.

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