В Чехии азербайджанец на «Порше» устроил ДТП, убегая от полиции (фото и видео)

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Вечером в воскресенье, 23 июля, пражская полиция патрулировала улицы и заметила черный Porsche с сильно затонированными окнами, что является нарушением. Правоохранители остановили машину и попросили водителя, оказавшегося иностранцем, предъявить удостоверение личности и водительские права.

«У полицейских возникло подозрение, что водитель предъявил им поддельные документы. Впоследствии они выяснили, что этот человек числится в списке нежелательных лиц и, следовательно, находится на территории Чехии незаконно», – рассказал представитель столичной полиции Ян Рыбанский.

Поняв, что его раскрыли, иностранец нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня. В какой-то момент нарушителю удалось оторваться от преследователей настолько, что они потеряли его из виду.

Он свернул с улицы Strakonicka на набережную Hořejší nábřeží и на высокой скорости продолжил движение в сторону центра. На одном из поворотов водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб и стену, разбив свою дорогую машину.

Иностранец выбрался из автомобиля, забежал в расположенный рядом парк и спрятался в кустах. Там его задержали очевидцы аварии. Подоспевшие правоохранители задержали мужчину – его доставили в больницу для обследования.

В ходе последовавшей детальной проверки выяснилось, что иностранец является гражданином Азербайджана, внесенным в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону. В автомобиле были обнаружены наличные деньги в евро.