Внутриполитические процессы в России начали развиваться по новому сценарию

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Еще несколько месяцев назад Игорь Стрелков (Гиркин) в своем выступлении говорил о том, что, если его арестуют, то это будет означать, что «Россия не имеет шансов победить в войне». Ирония заключается в том, что именно с его задержания и начался украинский конфликт в 2014 году: он вместе с преступными группами начал расстреливать украинцев и русских Донецка и Луганска. Особенно активен он был в Славянске и Краматорске.

Словом, именно с Игорем Стрелковым связана «русская весна» или начало русско-украинского конфликта, длящегося второй год. К Стрелкову можно относиться по-разному: для кого-то он – герой России, а для кого-то – предатель. Для Украины же, понятное дело, он – террорист. Кстати, МУС выписал ордер на арест Стрелкова.

За полтора года российско-украинской войны мы стали свидетелями разных сценариев ее развития. Мы видели, как Украина сначала получала каски и бронежилеты, затем, как российские войска бежали и, наконец, бунт Пригожина.

Нынешний же этап можно охарактеризовать как постпригожинский этап развития и то, как Игорь Стрелков стал жертвой пригожинского недомятежа. Недомятежа, который был подавлен в 200 километрах от Москвы. Но подавлен ли он? Есть сомнения на этот счет.

Мятеж был приостановлен внешними усилиями, а сам бунтарь – Евгений Пригожин смылся в Беларусь под «честное слово» Александра Лукашенко. И теперь что-то замышляет там: то ли атаку на Киев с севера, то ли – на Польшу.

Как известно, после распада СССР главным инструментом геополитического воздействия стали гибридные войны и операции, при помощи которых Кремль, с одной стороны, скрывал свое прямое участие в разжигании конфликтов, а с другой, подчеркивал свое особое влияние и авторитет. В этом смысле и Игорь Стрелков, и Евгений Пригожин – это продукты гибридной войны. Игорь Стрелков появился на Донбассе со своими «ихтамнет», раскачал «лодку» национализма, а росСМИ активно распространяли сообщения о том, что никаких российских войск на Донбассе нет, а всего лишь шахтеры бастуют.

В это время Пригожин от имени Кремля «осваивал» тропический регион Сахель в Африке, воевал в Сирии и таким образом набирался опыта. «Вагнер» рос и крепнул, превратившись в силу, которая чуть не взяла Москву. Примечательно и то, что сил у Кремля на Пригожина не хватило, а вот арестовать Стрелкова – не стоило особого труда.

Между тем Россия демонстративно «закручивает гайки в борьбе с симулянтами: президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельный возраст пребывания в запасе для ряда категорий военнообязанных. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года, но в течение четырех лет будет действовать переходный период.

«Закон коснется россиян в звании солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет», – говорится в указе.

О чем говорит этот указ Путина? О том, что Россия переходит на иную форму государственного устройства – полный милитаризированный режим правления. Это значит, что внутриполитические процессы в России начали развиваться по новому сценарию.

Ниджат Гаджиев