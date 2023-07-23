В ISW заявили о причастности к аресту Гиркина высокопоставленного российского генерала

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Арест экс-главаря «ДНР» Игоря Гиркина свидетельствует о смещении баланса сил между кремлевскими группировками и увеличении фракционности в Федеральной службе безопасности РФ, сотрудником которой он являлся. Ранее Гиркин пользовался покровительством ФСБ, сейчас же именно эта спецслужба якобы возбудила против него дело: террорист позволял себе слишком много критики в адрес Кремля.

При этом российские пропагандисты и ультранационалистическое сообщество РФ сохраняют молчание по поводу ареста Гиркина. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Новые подробности ареста бывшего офицера ФСБ, представителя ультранационалистического сообщества РФ Игоря Гиркина, которого обвиняют в экстремизме, по мнению аналитиков ISW, свидетельствуют о смещении баланса сил между кремлевскими группировками и об усилении фракционности в ФСБ.

Ранее Гиркин, судя по всему, находился под покровительством некого неизвестного высокопоставленного силовика, предположительно, из ФСБ, он постоянно пользовался паспортами на вымышленные имена, полученными от этой российской спецслужбы. Но 22 июля соратники арестованного Гиркина распространили полученный его адвокатом документ, свидетельствующий о том, что к возбуждению уголовного дела в отношении опального «рассерженного патриота», причастны именно ФСБ, а точнее – что материалы по делу предоставило Московское управление Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (СЗКСБТ).

Сам Гиркин ранее обвинял начальника отдела СЗКСБТ по защите конституционного строя (УЗКС) генерал-лейтенанта Алексея Жало в организации срыва его выступления 9 июля в книжном магазине в Санкт-Петербурге.

Между Жало и Гиркиным, пишет ISW, существует давняя вражда, возникшая после того, как Гиркин публично раскритиковал Жало за аресты ультранационалистических деятелей в 2018 году.

«Причастность СЗКСБТ к делу Гиркина может свидетельствовать об этой личной борьбе, хотя она также может указывать на определенную фракционность внутри самой ФСБ», – констатируют в ISW.

В том же документе указано, что Гиркину в качестве призывов к экстремизму вменяют его сообщение в Telegram от 25 мая 2022 года, где тот раскритиковал отсутствие выплат российским военным. Центр криминалистики ФСБ оценил этот пост как преступление.

На основании возбужденного дела и участия в его создании Службы по охране конституционного строя и Центра криминалистики ФСБ аналитики пришли к выводу, что Гиркин лишился высокого покровителя.

«Центр криминалистики и СЗКСБТ, возможно, одобрили возбуждение уголовного дела в отношении Гиркина, потому что руководство ФСБ решило прекратить защищать Гиркина, поскольку он становился все более враждебным по отношению к Кремлю. Также возможно, что два подразделения ФСБ действовали в соответствии с давним желанием арестовать Гиркина после потенциального изменения баланса сил в Кремле в ущерб ФСБ», – отметили аналитики ISW.

Они также подчеркнули, что участие директора ФСБ Александра Бортникова в обеспечении гарантий безопасности для владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ходе переговоров о прекращении его вооруженного мятежа могло ударить по позициям ФСБ. Да и Гиркин отмечал, что пригожинский бунт изменил баланс сил в Кремле в пользу группировок, находящихся в противостоянии с ФСБ и другими российскими спецслужбами.

Об этом могут свидетельствовать и ряд уголовных дел против ряда администраторов пабликов и ультранационалистических деятелей, связанных с ФСБ. Это может быть частью плана по подрыву репутации и влияния спецслужб.

При этом среди российских ультранационалистов, а также так называемых «военкоров» арест Гиркина не вызвал никакого возмущения. За исключением представителей созданного им «Клуба рассерженных патриотов», на это событие практически никто не обратил внимания.

«Отсутствие широкого возмущения среди военных блогеров предполагает, что арест Гиркина вряд ли вызовет глубокое волнение большинства российского ультранационалистического сообщества и российских военнослужащих, вопреки некоторым западным сообщениям. Прохладная реакция российских блоггеров на арест Гиркина и продолжающаяся поддержка Пригожина блогерами, связанными с «Вагнером», после вооруженного восстания наемников, вероятно, указывает на растущую фрагментацию внутри российского ультранационалистического сообщества из-за фракционной принадлежности и значительных идеологических разногласий в подходе России к войне в Украине», – считают аналитики ISW.

При этом Кремль вовсе не намерен терять поддержку ультранационалистического сообщества России. Речь, судя по всему, идет лишь о попытке исключить один из его сегментов, враждебно настроенный к правящей верхушке. И арест Гиркина может преследовать цель заставить замолчать его соратников.

«Путин постоянно стремится поддерживать отношения с избранными блогерами, пытаясь использовать их связи с более широким российским ультранационалистическим сообществом, и арест Гиркина вряд ли предвещает попытку Кремля изменить курс на обхаживание все более известного ультранационалистического сообщества блоггеров. Арест Гиркина предполагает, что Кремль рассматривает тех, чья критика выходит за определенные не совсем четкие границы, как угрозу, особенно после восстания группы Вагнера, направленного на смену российского военного руководства», – резюмировали аналитики ISW.