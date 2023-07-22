The Economist: Что же делать с замороженными активами России?

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Как отмечает издание, оптимальное решение включает три шага:

Первый – конфискация доходов, которые приносят эти активы. В Бельгии хранится активов на почти 225 млрд долларов. Если их обложить 100-процентным налогом, то это принесет 3 млрд долларов в год. Киев сможет получат постоянный доход в размере 2% ВВП.

Второй шаг – связать выплату репараций с возвращением резервов или ослаблением санкций. В-третьих, нужно готовить юридическую базу против России.

Арбитром может стать Международный суд ООН или комиссия ООН по компенсациям. Пытаясь оправдать начало боевых действий, Россия заявила, что на востоке Украины был геноцид русскоязычного населения. Суд решил, что этот предлог несостоятелен. Конечно, проще было бы просто захватить все замороженные активы России, но именно так поступают диктаторские режимы.

Гораздо лучше пойти по юридическому пути. Он гарантирует Украине доходы, обеспечивает ее претензий на российские резервы и укрепляет ее аргументы в пользу репараций.