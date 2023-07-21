Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами

72 Просмотров

Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», отвечая на вопрос представителя информационного агентства IRNA.

Глава государства выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет вклад в укрепление отношений между нашими странами. «Думаю, лучший способ — это информировать вашу аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после неё, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе», – подчеркнул президент Азербайджана.