Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Стрелков арестован (обновлено, видео) |
Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены |
Главное Общество

Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами

Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами

Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», отвечая на вопрос представителя информационного агентства IRNA.

Глава государства выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет вклад в укрепление отношений между нашими странами. «Думаю, лучший способ — это информировать вашу аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после неё, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе», – подчеркнул президент Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек
Общество

Алиев: Я чувствую и живу так же, как и любой другой человек

2023/07/21, 23:29
Президент Алиев: Многие вопросы о жизни страны я узнаю из соцсетей
Общество

Президент Алиев: Многие вопросы о жизни страны я узнаю из соцсетей

2023/07/21, 23:24
Подземный толчок в Габалинском районе
Общество

Подземный толчок в Габалинском районе

2023/07/21, 22:52
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше
Общество

Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше

2023/07/21, 22:01
Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами
Общество

Ильхам Алиев призвал СМИ укреплять отношения между соседними странами

2023/07/21, 21:57
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации
Общество

Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации

2023/07/21, 21:35
Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены
Общество

Президент Алиев: Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены

2023/07/21, 19:55
Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений
Общество

Алиев: Я сказал, что после этого не будет никаких приглашений

2023/07/21, 19:49
Алиев: Наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел
Общество

Алиев: Наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел

2023/07/21, 19:23