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Ильхам Шабан: Азербайджан однажды уже упустил такую возможность

Ильхам Шабан: Азербайджан однажды уже упустил такую возможность

Состоялся официальный визит в Баку главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. Стороны обсудили ряд важных аспектов сотрудничества по разным секторам. Несомненно, это сотрудничество откроет перед Азербайджаном новые возможности. Иракский Курдистан известен своими нефтегазовыми месторождениями, а потому наиболее перспективным направлением сотрудничества станет энергетический сектор.

В связи с этим эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан в беседе с Minval.az отметил, что Азербайджан однажды уже упустил такую возможность: официальный Ирак несколько лет назад обращался к нам с тем, чтобы наша Государственная нефтяная компания участвовала в разработке их месторождений. Тогда делегация SOCAR побывала в Ираке и пришла к выводу, что работа там небезопасна.

По его словам, те страны и компании, которые пошли на риск и инвестировали в «черное золото» Ирака, заработали в этой стране намного больше денег, чем в других.

«Раньше в Ираке добывалось около двух миллионов баррелей нефти в сутки, сейчас они добывают около четырех миллионов баррелей. Мы видим, как успешно работали там bp, Exxon и даже Lukoil. И у нас была такая возможность, но мы упустили ее», – подчеркнул аналитик.

Эксперт добавил, что корпорации, инвестировавшие в энергетический рынок Ирака, получили огромный доход.

«Азербайджан без всякого риска может также участвовать в разработке этих проектов как пассивный акционер.  Ирак – уже не та страна, что 10 лет назад. Если бы мы тогда пошли на сотрудничество с ними, то без каких-либо рисков участвовали бы в проектах по разработке месторождений. Предлагались даже газовые месторождения. Да, в любом бизнесе есть риски, но в выигрыше остается тот, кто решается на конкретные действия и рискует. Это бизнес, ты можешь вложить и вначале пребывать в убытке, но потом все это может окупиться вдвойне», – сказал он.

Сейчас в иракском Курдистане найдены новые нефтегазовые месторождения, отмечает Шабан.

«Возможно, эти месторождения привлекут нас, нужно обсудить этот вопрос с официальным Багададом. А поскольку Азербайджан имеет свои трубопроводы в Турции, то это будет выгодной сделкой для всех сторон», – сказал аналитик.

Говоря о стабильности энергетического рынка, эксперт отметил, что он сильно пошатнулся после пандемии, однако потом быстрыми темпами начал восстанавливаться.

«Российско-украинская война стала новым витком трансформации мирового энергетического рынка. К примеру, из 155 миллиардов кубометров газа, который Россия поставляла на европейский рынок, сейчас через Украину поставляется всего 12 млрд и 30 миллиардов – в качестве СПГ. То есть рынок полностью поменялся. Теперь, даже если представить, что российско-украинская война завтра завершится, стабильность энергетического рынка будет еще долго держаться», – добавил он.

Другим фактором является то, что между традиционной энергетикой и новой «зеленной энергетикой» идет ожесточенная борьба, добавил Шабан.

«Поэтому на энергетическом рынке ожидается турбулентность – так мы живем уже несколько лет и будем жить дальше, пока мир не определится, с какой энергетикой дальше будет развиваться. Касаясь Азербайджана, могу сказать, что мы уже сейчас можем видеть изменения, мы устанавливаем зарядные устройства. В результате за первое полугодие, в сравнении с прошлом годом, у нас в семь раз увеличился импорт электромобилей и гибридных машин. То есть структура рынка меняется, и уже к концу года мы почувствуем новую тенденцию», – подчеркнул аналитик.

По словам эксперта, если 10 лет назад возобновляемая энергетика в общемировом балансе не составляла и 1%, то по итогам прошлого года она уже достигает 7,5%. Мир меняется быстрыми темпами: «Энергетический рынок развивается сумасшедшими темпами».

Ниджат Гаджиев 

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