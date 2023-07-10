Армения в роли «дыры в заборе»: стали известны масштабы соучастия Еревана в обходе антироссийских санкций

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В Ереване опубликованы последние данные по экспорту в Россию. В январе-мае 2020 года он составлял 0,220 млрд. USD. В январе-мае 2021 года — 0,232 миллиарда «зелёных». В январе-мае 2022 года, с началом украинской войны и введения против РФ первых санкций, подрос до 0,391 «лярда». А вот в январе-мае 2023 года — уже 1,314 миллиарда долларов США.

То, что Армения использовалась и используется для обхода санкций, уже давно секрет Полишинеля. Minval уже рассказывал о том, как армянская почта предлагала гражданам России заказать через Армению товары, недоступные для них из-за санкций. Примерно месяц назад координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О’Брайен заявил, что, несмотря на санкции, российский импорт ключевых микрочипов и электроники вернулся к уровню, который был до начала военной операции в Украине, назвав в числе стран, через которые закупаются электронные компоненты, и Армению. Еще раньше, в апреле, пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано констатировал: «Мы внимательно отслеживаем торговые потоки санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран – в Россию. В контексте Армении, мы действительно наблюдали некоторые неестественные торговые потоки. Рассматриваем этот вопрос и находимся в диалоге с властями Армении». Но, похоже, диалог оказался не очень успешным. О соучастии Армении в обходе санкций писали западные издания уровня New York Times.

Свою роль играет и предыстория. Еще в то время, когда «эйфорию Горби» сменяла эпоха «друга Бориса», а ей на смену приходили разного рода «перезагрузки», через Армению шло российское оружие тем «клиентам», поставки которым Кремль не желал «засвечивать», от боснийских сербов, находившихся под санкциями ООН, до РКК. Затем Армения открыто брала на себя роль «обходного пути» для Ирана. Дошло до планов строительства в Мегри крупного НПЗ, где должна была бы перерабатываться иранская нефть — так тегеранские бонзы пытались спрятать свою нефтепереработку от санкций. И вот теперь Армению активно использует уже Россия — в качестве этакой «дыры в заборе».

Но теперь опубликованные цифры с ростом экспорта из Армении в Россию на миллиард долларов за пять месяцев позволяют представить себе масштаб явления. Это уже не «удобная юрисдикция» для небольших фирм-«прокладок». Такие объёмы и цифры можно получить только в том случае, если обход санкций выведен на уровень государственной задачи. А это уже не просто деньги, которые все же пахнут. Это позиция. Тем более что одним обходом санкций дело не ограничивается. Достаточно вспомнить армянские военные самолёты, отправленные на помощь российской агрессии против Украины. Немалую пищу для размышлений дает и «армянский добровольческий батальон «Арбат»», который с благословения российской епархии армянской церкви отправился на украинскую войну, причем воевать собрался под армянским флагом. Украинские эксперты, которые внимательно отследили церемонию «благословения», опознали и командира — Айка Гаспаряна, армянского террориста из Карабаха, и Армен Саркисяна-Горловского, одного из вожаков донбасских «титушек». Формально власти Армении как бы ни при чем, но публично отмежеваться от этого «батальона» такой весь из себя прозападный Пашинян не счёл нужным.

Проще говоря, на украинской войне Армения вновь оправдала свою репутацию послушного форпоста России. И тем более нетрудно догадаться, что в обмен на свое рвение на украинском, а точнее, антиукраинском направлении Армения рассчитывает получить от Кремля содействие на карабахском векторе. Тем более что Пашинян уже звонит Путину, ещё раньше ему отправляет письмо Араик Арутюнян, вожак Ханкендинских марионеток, а официальный представитель МИД России Мария Захарова выступает с такими заявлениями по Карабаху, которые точнее всего было бы назвать провокационными.

Однако для того, чтобы Армения получила от Москвы «плату за любовь», требуется самая малость – успех Кремля на украинском поле. А это, мягко говоря, не гарантировано. Так что утечки разговоров на Баграмяна, 26, что если Россия проиграет в Украине, армянской государственности вообще может прийти конец, появились явно не без причины. Так что российского «спасибо» за соучастие в войне против Украины Армения может и не дождаться. А вот за помощь в обходе санкций ей, скорее всего, прилетит. Ни в Киеве, ни в западных столицах не стараются смотреть в другую сторону. И хотя пока против Армении введены только точечные санкции, где под ударом отдельные компании, а не страна, вопрос, как надолго это «пока», стоит того, чтобы его озвучить.

Нурани, обозреватель