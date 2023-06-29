Демократия, ушедшая вразнос

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Процесс сползания Франции к хаосу не останавливается, и это уже серьезный симптом, приближающий страну к критической черте. Власть, не справляющаяся с растущей дезорганизацией и беспорядками, только приближает свой конец. Последние столкновения, всколыхнувшие города Франции, все больше обнажают контуры одряхлевшей системы управления, которую воссоздал президент Эммануэль Макрон. Как ни парадоксально, он демонстрирует необъяснимую слабость и недееспособность перед лицом серьезных запросов, предъявляемых обществом.

Неурядицы и споры, как известно, сами собой не разрешаются, над ними необходимо работать. Странно, что в свете тревожных событий глава государства продолжает дистанцироваться от внутренних процессов, отдавая предпочтение вопросам внешней политики. Все бы ничего, если за пределами страны у него наработались бы приобретения. Во внешних контурах всё у главы государства тоже складывается в духе не слава Богу.

Серьезный общественно-политический сбой во внутренней жизни Франции транслирует свои негативные тренды во внешнюю среду, от чего соседям и партнерам приятных ощущений не прибавляется.

Инцидент с громким убийством в Нантере 17-летнего подростка всколыхнул всю страну. Его застрелил страж порядка, у которого не было весомых оснований для применения оружия. Однако прицельный выстрел положил конец жизни молодого человека, отказавшемуся подчиниться полицейскому.

Итак, очередное хладнокровное убийство, совершенное представителем французской власти на расовой почве. Погибший был алжирцем, и не совершал наезда на людей, на стражей порядка, не угрожал оружием.

Весь мир обошли жуткие кадры, когда полицейский в ответ на отказ водителя показать документы хладнокровно выстреливает ему вслед. Полицейский заключен под стражу, и начато расследование. Но никто не может дать гарантий, что по делу будет вынесено объективное заключение.

Справедливый приговор станет лишь утешением для семьи погибшего мальчика, для его близких. Но станет ли это уроком для тех, кто принял за правило применение непропорциональной силы в отношении безвинных людей, которые имеют право на протесты и обеспечение своих неотъемлемых прав?!

Пока же жуткий факт убийства полицией еще одного безвинного подростка вызвал новый шок в обществе. Улицы многих городов, в том числе и Парижа, опять превратились в пространство турбулентности, где люди требуют уважительного отношения к себе, к своим правам со стороны властей и сил правопорядка.

Похоже, доведенная до отчаяния улица уже не видит выхода из создавшегося непростого положения, поэтому идет на неповиновение. Страна снова во власти массовых беспорядков. Не только в Нантере, но и в других городах возмущенные люди возводят баррикады, поджигают автомобили, осознанно идя на противоборство с полициейскими кордонами.

Это логический результат той безответственности, с коей власти встречают справедливые требования масс. Расовая сегрегация, мракобесие и религиозная нетерпимость уже превратились в норму во французском обществе, которое некогда считалось образцом толерантности и зрелости.

Видя, насколько власть предержащие склонны к проявлениям двойных стандартов, насколько они селективны в разрешении обычных социальных и бытовых неурядиц и споров, люди осознанно идут на обострения, чтобы их голос был услышан.

Эхо громкого убийства разошлось по всей стране, потому нестабильностью охвачены густонаселенные районы Парижа, других крупных городов страны, волна возмущения нарастает. Инцидент воочию показывает, насколько правительство Эммануэля Макрона утратило доверие народа, раз массы бросают ему вызов. И этому есть вполне рациональное объяснение.

С тех пор, как глава государства и назначаемые им кабинеты стали проводить в жизнь антинародную политику подавления прав и свобод, игнорирования справедливых требований граждан, урезания их привелегий, все четче стали давать о себе знать признаки антогонизма. Глубокий водораздел между властью и народом оборачивается новыми потрясениями для страны.

Улица все больше убеждается в нежелании правящих сил прислушаться к гласу народа, и, по сути, государственный чиновничий аппарат отвергает культуру диалога, отказывает гражданину в праве быть услышанным.

На фоне очевидных негативных изменений, порождающих страхи в общественном сознании, все отчетливее проявляются диктаторские замашки политического истеблишмента. Он не церемонится ни с улицей, ни с общественными структурами, ни с профсоюзами. На все случаи жизни заготовлен силовой фактор, который накаляет и без того нестабильную ситуацию.

Высокомерие верхов порождает в массах протестные умонастроения, потому не удивительно, что за годы правления Эммануэля Макрона тенденция нарастающего негодования и осознанного неповиновения превратилась в характерный показатель.

К большому сожалению недовольных французов, которых становится все больше и больше, демократические и правозащитные институты Европы и сообщества тоже проявляют безразличие к опасным тенденциям, подогреваемым Парижем. Сдается, что и эти структуры, следуя пагубным пристрастиям анти демократически настроенных французских властей, тоже мутируют в свою противоположность. Это очень нежелательная и опасная тенденция.

Тофик Аббасов